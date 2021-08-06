صحة ورشاقة

لقاح "جونسون" يقي من الوفاة بكورونا بنسبة تفوق 90%

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت باحثة من جنوب أفريقيا، الجمعة، إن دراسة أجراها البلد الأفريقي أظهرت أن لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 يوفر الحماية من الوفاة بالمرض بنسبة تفوق 90%.

وأضافت جليندا جراي التي شاركت في قيادة الدراسة: "بوسعنا القول إن لقاح جونسون آند جونسون الذي يتكون من جرعة واحدة وفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بين 91% و96.2%".

وتابعت: "هذه هي النتيجة الأساسية التي توصلنا إليها وبوسعنا القول إن هذا اللقاح وفر الحماية من الوفاة للعاملين في مجال الصحة".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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