كورونا حول العالم.. أعلى حصيلة إصابات يومية في الصين وقفزة بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 201 مليون و717 ألفا و461 إصابة، الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و280 ألفاً و618 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليونا و473 ألفاً و371 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

40054 إصابة جديدة و1099 وفاة بالبرازيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، أن البلاد سجلت 40054 إصابة جديدة و1099 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

ووفقاً لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليوناً و66587 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 560706.

وتسجل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.





أكبر عدد يومي لإصابات الصين

أعلنت الصين، الجمعة، تسجيل أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة التي تضربها حالياً من الجائحة، وذلك بفعل زيادة عدد الإصابات المحلية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 124 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعاً من 85 قبل يوم.

وأوضحت اللجنة أن 80 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 62 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 58 إصابة جديدة خالية من الأعراض، ارتفاعاً من 54 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين هذه الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93498 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





زيادة قياسية في إصابات تايلاند

سجلت تايلاند، الجمعة، 21379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 714684 منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أن تايلاند رصدت كذلك 191 وفاة أخرى لترتفع معها الوفيات إجمالاً إلى 5854.





44643 إصابة جديدة بالهند

ذكرت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، أن البلاد سجلت 44643 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة بالإضافة إلى 464 وفاة.

وبذلك يبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الهند 31.86 مليون حالة بينما ارتفع مجمل الوفيات إلى 426754.

3448 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و784433 حالة بعد تسجيل 3448 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91754 بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.



