كورونا وأمراض الرياح الموسمية.. كيف تعرف الفرق؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط جائحة كورونا تسببت الرياح الموسمية التي صاحبت الكوارث الطبيعية التي ضربت الدول الأيام الماضية في أمراض تشبه أعراضها الفيروس التاجي.

وأحدثت الرياح الموسمية مستوى مختلفًا من الدمار البيئي بجانب الدمار الصحي الذي خلفه "كوفيد-19"، بل وجلبت العديد من الأمراض التي لها تأثير كبير على رفاهية الناس الجسدية والعقلية.

ونظرًا لأن أمراض الرياح الموسمية العادية تحمل أعراضًا قد تبدو مشابهة لعلامات الإصابة بالفيروس التاجي، فقد دخل الكثيرون في حالة من الارتباك.



ومع ذلك، يصبح من الضروري فهم كيفية تأثير المرضين المختلفين تمامًا على الجسم وما هي الجوانب المشتركة بينهما.

ما هي أمراض الرياح الموسمية؟





تسبب الرياح الموسمية والأمطار بعض الأمراض التي تضعف جهاز المناعة، ورغم أن المطر بعد يوم حار ورطب قد يكون أمرًا مرغوبًا فإنه يؤدي إلى العديد من الأمراض التي تنقلها المياه.

ومن أشهر أمراض الرياح الموسمية التي يسببها التغير المناخي تلك المنقولة بالنواقل مثل حمى الضنك والملاريا والشيكونجونيا والالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد والحمى الفيروسية، وأيضا الالتهابات التي تنقلها المياه مثل الكوليرا والتيفود.

ونستعرض فيما يلي أكثر الأمراض التي تظهر خلال الرياح الموسمية..



- البرد والإنفلونزا

التقلب الشديد في درجة الحرارة الذي يحدث خلال موسم الأمطار يجعل الجسم عرضة للهجوم البكتيري والفيروسي، ما يؤدي إلى نزلات البرد والإنفلونزا.

- الملاريا

تسير الملاريا والرياح الموسمية جنبًا إلى جنب، وعندما يستمر هطول الأمطار مع عدم وجود مصدر صرف للمياه فإن ذلك يساعد في عملية تكاثر البعوض، ويمكن منع انتشار الملاريا بالحفاظ على النظافة.

- حمى الضنك

يمكن أن تكون الحمى مؤلمة للغاية وتهدد الحياة، ورغم أن هذا المرض ناجم عن فيروس حمى الضنك فإن الناقل هنا هو البعوض.

- الكوليرا

هذه عدوى تنقلها المياه وتسببها سلالات عديدة من البكتيريا تسمى ضمة الكوليرا، وتؤثر الكوليرا على الجهاز الهضمي وتسبب الجفاف الشديد والإسهال.

- التيفود

تنجم حمى التيفود عن الطعام والماء الملوثين، وهذه عدوى بكتيرية أخرى تسببها السالمونيلا التيفية.

- التهاب الكبد الوبائي (أ)

تحدث هذه العدوى بسبب الطعام والماء الملوثين الذي يؤثر بشكل رئيسي على الكبد، ومن بعض أعراضه الشائعة هي الحمى والقيء والطفح الجلدي وما إلى ذلك.

كيف تفرق بين أمراض الرياح الموسمية وكورونا؟





يؤثر "كوفيد-19" على الجهاز التنفسي ويؤثر ببطء على الجسم بالكامل، وهو ناتج عن فيروس SARs-COV-2، الذي قد يتحول إلى أنواع مختلفة.

وبالنظر إلى أن عدوى الفيروس التاجي تهاجم المسالك التنفسية أولاً، يمكن أن تسبب مضاعفات في الرئة لدى المرضى، ما يؤدي إلى أعراض مثل السعال والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس وانخفاض قدرة الرئة لدى مرضى كورونا الحاد.

سواء من حيث التأثير والانتقال والخطورة، فإن الفيروس التاجي هو مرض مختلف تمامًا عن أمراض الرياح الموسمية. ومع ذلك فإن كليهما يشتركان في بعض أوجه التشابه من حيث الأعراض.



موقع Timesofindia قدم أوجه التشابه بين فيروس "كوفيد-19" وأمراض الرياح الموسمية المختلفة من حيث الأعراض كالتالي:

- غالبًا تكون الأمراض المنقولة بالنواقل مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة والتعب وآلام المفاصل والعضلات، والتي تنتشر بشكل كبير في COVID-19 أيضًا.

- يعتبر كل من كورونا ونزلات البرد من أمراض الجهاز التنفسي التي قد تؤدي إلى التهاب الحلق والسعال والحمى وآلام الجسم والاحتقان وغير ذلك.

- الحمى الفيروسية وأمراض أخرى مثل التيفود والكوليرا تؤدي أيضًا إلى الحمى وآلام العضلات والمفاصل والتعب والضعف والقشعريرة والدوخة والتعرق والجفاف وضعف وفقدان الشهية، والتي يمكن أن تحدث لمرضى "كوفيد-19" أيضًا.

كيف نفرق بين نزلات البرد وكورونا؟





التفريق بين نزلات البرد والفيروس التاجي صعب للغاية، وبالنظر إلى أن كلا المرضين مرتبطان بصحة الجهاز التنفسي، فإن الأعراض متشابهة إلى حد كبير ما يجعل من الصعب التمييز بينهما.

ومع ذلك، في حين تميل أعراض البرد إلى إحداث خسائر مفاجئة وتختفي تدريجيًا تظهر أعراض كورونا تدريجيًا وتستمر لأيام وكل شهر، لذا ينصح الخبراء بإجراء الفحص الذاتي في حالة ظهور أي أعراض.

رغم أن التمييز بين حمى الضنك والتعب وآلام الجسم وكورونا يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، فإن هناك بعض الأعراض الإضافية للفيروس التاجي التي قد تساعدك في تحديد مصدر مرضك.

وتعد مضاعفات الجهاز التنفسي مثل السعال الجاف والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض "كوفيد-19"، والتي تقل احتمالية العثور عليها في مرضى حمى الضنك.

ومع ذلك، نظرًا لزيادة خطر الإصابة بالعدوى المرافقة يمكن تشخيص إصابة الشخص بكل من حمى الضنك و كورونا في نفس الوقت.

كيف تبقى في مأمن من أمراض الرياح الموسمية وسط الجائحة؟

في حين أن نزلات البرد يمكن أن تكون مشكلة رئيسية خلال موسم الرياح الموسمية، فإن الأمراض المنقولة بالنواقل مثل حمى الضنك والملاريا شائعة جدًا.

وتتزايد أيضًا مخاطر الإصابة بالعدوى المصاحبة، ومن أجل الحفاظ على صحتك وضمان الرفاهية الجسدية لمن تحب إليك بعض الأشياء التي يمكنك فعلها كالتالي:



- تجنب تراكم المياه العذبة في الإطارات والمبردات والزوايا المظلمة والقذرة

- استخدام الكريمات أو البخاخات الطاردة للبعوض عندما تكون بالخارج

- يمكن أن يساعدنا ارتداء ملابس كاملة الأكمام في إدارة مخاطر حمى الضنك

- لتقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا، حافظ على مسافة اجتماعية واستمر في ارتداء الأقنعة، وأيضا لا تزر الأماكن المزدحمة، ومن الضروري الحصول على التطعيم لحماية نفسك وأحبائك.



