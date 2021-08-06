شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دايت الهواء أغرب أنواع ريجيم المشاهير لتحقيق حلم الرشاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الهواء أو حمية الأكل الافتراضية، هى إحدى النظم الغذائية المتبعة التى لاتحتاح إلى اتباع نظام غذائى معين بل تعتمد على تجهيز الأطعمة التى تشتهى مذاقها، وهذا يعد من أغرب الأنظمة الغذائية التى يتبعها المشاهير لإنقاص وزنهم فى فترة زمنية قصيرة، ونتناول خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن دايت الهواء، طبقا لتقرير نشر في موقع food.ndtv.

ماهو دايت الهواء؟

يعتمد هذا النظام على إحضار الوجبات الغذائية التى ترغب فى تناولها أمامك لاستنشاقها فقط والتمتع برائحتها بدلا من تناولها، ما يمنحك الشعور بالشبع وسد رغبتك في تناول الوجبات المختلفة بصورة افتراضية.

من أول من اتبع دايت الهواء على مستوى العالم؟

ريجيم الهواء يعد من أغرب أنواع الريجيم التى يتم اتباعها واشتهر بها الفرنسيون فى بادئ الأمر لينتشر فى مختلف البلدان، ويعتمد على سد شعورك بالجوع فقط دون تناول الطعام، ما يساعدك على فقدان وزنك والحصول على جسم رشيق.

كيف يمكن اتباع حمية الهواء من أجل إنقاص وزنك؟

يعتمد ريجيم الهواء على تحضير وجبة لذيذة مهما كان محتواها حتى وإن كانت غير مرغوب فيها، وما عليك سوى الاحتفاظ بالوجبة الساخنة أمامك مباشرة واستنشاق الهواء فوق الوجبة لمحاولة خداع عقلك للاعتقاد بأنك قد تناولت الوجبة بالفعل دون الحاجة إلى تناولها.

كيف يساهم دايت الهواء فى تحقيق حلم الرشاقة؟

ويعتمد دايت الهواء على بضعة خطوات منها تجهيز ثلاث وجبات واكتفى فقط باستنشاق البخار الصادر عنها فقط، بجانب الإكثار من تناول الماء على مار اليوم والتى تسهم فى حرق الدهون وتمنحك الشعور بالشبع.

ما أبرز الأطباق التى يمكنك تناولها فى دايت الهواء؟

يمكنك تناول أطباق الشوربة بشكل يومى والتى تساعدك على حرق السعرات الحرارية.

ما أقصى مدة لاتباع ريجيم الهواء؟

لابد من اتباع هذا النظام لمدة 72 ساعة فقط ثم التوقف عن اتباعه لفترة قليلة وتكراره مرة أخرى.

ما أبرز مخاطر دايت الهواء؟

تكمن مخاطر دايت الهواء فى فقد العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم، ما يؤدى إلى شعور مثل التعب والجوع وضعف التمثيل الغذائى واضطرابات الأكل وغيرها.