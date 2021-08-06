شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: العلاج بموجات الراديو آمن لمرضى سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن العلاج الموجه باستخدام موجات الراديو غير الحرارية آمن للاستخدام في علاج سرطان الخلايا الكبدية (HCC) ، وهو أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا، وظهرت نتائج الدراسة التي أجراها باحثو مدرسة ويك فورست للطب الأمريكية في مجلة 4Open التي تنشرها EDP Sciences. وأظهر العلاج أيضًا فائدة في البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

ووفقا لتقرير لموقع times now news قال بوريس باشي، رئيس بيولوجيا السرطان مدير مركز ويك فورست بابتيست الشامل للسرطان: "يمثل سرطان الكبد ما يقرب من 90% من جميع مشاكل الكبد، ومعدلات البقاء الحالية تتراوح بين ستة و20 شهرًا حاليًا، وهناك خيارات علاج محدودة لمرضى سرطان الكبد المتقدم هذا.

من أجل الدراسة استخدم الباحثون جهازًا يسمى TheraBionic P1اخترعه باش وألكسندر باربولت في إيتلينجن بألمانيا، والذي يعمل عن طريق توصيل مجالات كهرومغناطيسية للترددات الراديوية محددة السعة ومخصصة للسرطان (AM RF-EMF) مبرمجة خصيصًا لـسرطان الكبد، وقال باشي إن الترددات المستخدمة خاصة بنوع السرطان لدى المريض كما تم تحديده من خلال خزعات الورم أو تحليل الدم.

واكتشف باش وباربولت ترددات لاسلكية لـ 15 نوعًا مختلفًا من السرطان، كما ورد سابقًا في دراسة نُشرت في عام 2009 في مجلة أبحاث السرطان التجريبية والإكلينيكية، و TheraBionic P1 هو جهاز محمول باليد يبث ترددات لاسلكية عبر هوائي على شكل ملعقة يوضع على لسان المريض أثناء العلاج، ويتم إعطاؤه ثلاث مرات يوميًا لمدة ساعة واحدة لتقديم مستويات منخفضة من المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية في جميع أنحاء جسم المريض.

وفى دراسات سابقة، تبين أن الجهاز الذى حصل على تصنيف اختراق من إدارة الغذاء والدواء في عام 2019 يمنع نمو خلايا سرطان الكبد في الجسم دون الإضرار بالخلايا السليمة في الدراسة الحالية، وشارك 18 مريضًا مصابًا بسرطان الكبد المتقدم وتلقوا العلاج بالجهاز قام الباحثون أيضًا بتحليل البيانات المنشورة سابقًا عن 41 مريضًا من دراسة المرحلة الثانية والضوابط التاريخية من التجارب السريرية السابقة.

وأكد الباحثون: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها تحسنًا في معدل البقاء على قيد الحياة بشكل عام لأكثر من 30% في المرضى الذين يعانون من وظائف الكبد المحفوظة جيدًا، وأيضًا في أولئك الذين يعانون من مرض أكثر خطورة، وتتبع الباحثون أيضًا الآثار الجانبية ولم يوقف أي مريض علاج TheraBionic P1 بسبب ردود الفعل السلبية.