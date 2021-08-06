شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل طريقة لتناول الفاكهة للحصول على فوائدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الفاكهة عادة صحية، لكن كيف ومتى نأكلها لتحقيق أقصى استفادة منها، هناك 3 قواعد يجب اتباعها عند تناول الفاكهة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

تناول كل فاكهة بمفردها

بينما تبدو فكرة سلطة الفاكهة مغذية ومغرية، ولكن يوصى خبراء التغذية بتناول كل فاكهة بمفردها لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، حيث يفضل عدم تناول الفاكهة مع أي شيء آخر أو بعده مباشرة، ويُعتقد أنه إذا لم يتم تناولها بشكل صحيح فإنها يمكن أن تتخمر أو تتعفن مما يتسبب في تكوين النفايات الحمضية في المعدة، ما قد يؤدى إلى الانتفاخ أو الإسهال أو حرقة المعدة.



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تناول الفاكهة في الصباح أو في منتصف الوجبة أو بعد التمرين

من الأفضل تناول الفاكهة على معدة فارغة في الصباح، حيث يُعتقد أن فوائدها تقل إذا تم تناولها في وقت لاحق من اليوم، وينصح خبراء التغذية بتناول الفاكهة إما كوجبة أولى أو في منتصف الوجبة أو بعد التمرين لأنها مصدر فوري للطاقة.

من الأفضل مضغ الفاكهة وعدم عصرها

من المهم مضغ الفاكهة جيدًا وتجنب تناولها في شكل عصائر، حيث تفقد الفاكهة في العصير اللب والجلد وهما غنيان بالألياف الغذائية الغنية بالسكر الطبيعة، والتي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، بينما يستغرق الجسم وقتًا طويلًا لامتصاص السكر، بينما السكر الطبيعى الموجود في الفاكهة يتراكم ببطء في الدم ويتيح لجسمك استخدام السكر بشكل أكبر كمصدر مباشر للطاقة.



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تناول الفاكهة الموسمية

يقترح تناول الفاكهة الموسمية لأنها غنية بالمواد المغذية بشكل طبيعي لمكافحة الأمراض الموسمية.

تجنب تناول الفاكهة في صورة حلوى

وفقًا للخبراء، لا ينبغي تناول الفاكهة كحلوى، لأنها تبدأ في التخمر في المعدة قبل امتصاصها وقد تسبب عدم الراحة.