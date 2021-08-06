شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حيل للتحكم بالرغبة الشديدة فى تناول السكر ليلًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون أكبر عقبة تواجه معظم الأشخاص في رحلة إنقاص الوزن هي التحكم في الرغبة الشديدة في تناول السكر خاصة في الليل، حيث تزداد الرغبة بتناول الحلوى، وهناك حيل بسيطة يمكن الاستعانة بها من أجل التقليل من الرغبة الشديدة بتناول الحلويات خاصة مساءً، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا نشتهي السكر في المساء؟

تشير الدراسات إلى أن الرغبة في تناول السكر بعد العشاء يرجع إلى أن الساعة الداخلية للجسم تزيد الجوع والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة في وقت متأخر من المساء، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أهداف الدايت لديك، لأنها تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، خاصة أن الجسم يتعامل مع العناصر الغذائية بشكل مختلف اعتمادًا على كل وقت من اليوم.



السكريات

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

الإفراط بتناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع "مؤشر السكر عالى" مثل الأرز والبطاطس والخبز الأبيض يمكن أن تزيد من الرغبة في تناول الحلويات في الليل، لأنها ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، كما أنها تخفض مستوى الجلوكوز بسرعة مما يؤدي إلى انهيار الطاقة وتجعلك تشتهي السكر أكثر، لذلك يفضل تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في الليل، مثل الخضار والبقوليات للحفاظ على خطة إنقاص الوزن لديك.

راقب كمية البروتين التي تتناولها

تناول كمية منخفضة من البروتين في الليل قد يجعلك تتشوق لتناول الأطعمة السكرية، حيث يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لبناء الخلايا، ويحتاج الجسم إلى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا ليعمل بشكل صحيح، إلى جانب ذلك، يزيد البروتين من الشعور بالشبع ويتم هضمه ببطء مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، كما يحافظ على توازن مستوى السكر في الدم.



شرب الماء

الحفاظ على رطوبتك

لطالما تم التأكيد على شرب كمية كافية من الماء في اليوم، حيث يحافظ الماء على درجة الحرارة الأساسية ويطرد السموم ويشارك في العديد من وظائف الجسم، حيث إن قلة شرب الماء تجعلك تشعر بالجوع والارتباك والغضب وقد يزيد أيضًا من الرغبة في تناول الحلويات، لذلك يفضل شرب من 2-3 لتر من الماء يوميًا، واحرص على شرب كوب من الماء قبل 30 دقيقة من العشاء.



النوم

إدارة جدول نومك

ليست عادة نظامك الغذائي فقط هي التي تحفز الرغبة في تناول السكر، بل إن جدول نومك يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في ذلك، إذا بقيت مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل أو قللت من عادة نومك فسوف تشتهي تناول الكربوهيدرات والسكر، لأن الحرمان من النوم يزيد من إنتاج هرمونات الجوع المعروف باسم الجريلين، لذلك من المهم جدولة مواعيد نومك إذا كنت تريد إنقاص وزنك واحرص على النوم لمدة 7-8 ساعات في الليل.

تناول شاي الأعشاب

يساعد تناول كوب من شاى الأعشاب مثل الزنجبيل والقرفة والقرنفل في التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر لأنه يمنحك شعورًا بالهدوء والاسترخاء ويساعدك على النوم ليلًا، فقط تجنب السكر والكافيين والشاى خاصة في المساء.