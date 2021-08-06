موجة جديدة.. الصين تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الجمعة، عن تسجيل أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة التي تضربها حاليا من الجائحة، وذلك بفعل زيادة عدد الإصابات المحلية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 124 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس، ارتفاعا من 85 قبل يوم.



وأوضحت اللجنة أن 80 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 62 في اليوم السابق.



وسجلت الصين 58 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ارتفاعا من 54 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين هذه الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93498 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

