شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق طبيعية وآمنة لتحسين الرؤية وحماية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العمل لساعات طويلة على الكمبيوتر المحمول وزيادة استخدام الشاشة والنظام الغذائي غير الصحى، كلها عوامل يمكن أن تؤثر على رؤيتنا بطريقة سلبية، ومع تقدم العمر أيضًا، يميل بصرنا إلى الضعف قليلاً، حيث يصاب معظم البالغين بمشاكل في البصر في منتصف الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، حتى أن الكثير من الأشخاص في سنواتهم الأصغر قد يعانون من مشاكل في الرؤية ويحتاجون لاستخدام النظارة، في هذا التقرير نتعرف على 5 طرق طبيعية وآمنة لتحسين الرؤية، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

6 طرق طبيعية وآمنة لتحسين الرؤية1- تأكد من تضمين العناصر الغذائية التي تساعد في تقوية البصر

من أفضل الأشياء التي يجب القيام بها لتصحيح نمط حياتك هو اتباع نظام غذائي جيد، حيث يمكن للفيتامينات والمعادن والنظام الغذائي الغني بالمغذيات القضاء على العديد من المشاكل ومساعدتك على العيش بصحة جيدة.

بعض الفيتامينات، مثل فيتامينات A و C و E والمعادن مثل الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية محملة بالعديد من مضادات الأكسدة الجيدة التي تمنع بشكل فعال التنكس البقعي، أي تحمي جزء العين الذي يساعدك على الرؤية بوضوح.

سواء كنت طفلًا في المدرسة أو من كبار السن ، ينبغى التأكد من إضافة وفرة من الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية والأعشاب الغنية بالألوان والغنية بالمغذيات الغنية بهذه العناصر الغذائية القوية لحماية عينيك.

2. الكاروتينات جيدة لرؤيتك

الكاروتينات من أفضل العناصر الغذائية المرتبطة بصحة العين والرؤية، هناك بعض المغذيات الدقيقة، مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي من الكاروتينات الموجودة في شبكية العين بينما قد تستنفد المستويات الطبيعية بمرور الوقت ، يمكن أيضًا العثور على الكاروتينات المفيدة في العديد من الخضرلوات الورقية والخضراوات وحتى البيض.

الكاروتينات مفيدة أيضًا في تحسين كثافة الصبغة في العين.

3. العناية بصحتك العامة والوقاية من الأمراض

تذكر أن أمراضًا مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والالتهاب المزمن يمكن أن تؤثر جميعها بمرور الوقت على رؤيتك، يمكن أن تؤدي بعض الحالات ، مثل تلك التي تسبب التهاب العصب البصري ، إلى مشاكل في الرؤية وحتى فقدانها، وبالتالي ، من الضروري تعلم كيفية إدارة هذه المشكلات في الوقت المناسب ومنع حدوث مضاعفات إضافية.

الرؤية السليمة مرتبطة أيضًا بمدى لياقتك ومرونتك يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي على مر السنين إلى الحد من مخاطر المضاعفات الصحية، مثل اعتلال الشبكية السكري.

5. استخدام النظارات الواقية

من المهم ارتداء نظارات واقية أثناء العمل، حيث تبعث الأجهزة والشاشات الرقمية الكثير من الضوء الأزرق الضار لأعيننا، ويمكن أن يؤدي النظر إلى الشاشات باستمرار إلى إجهادها.

يمكن أن يؤدي استخدام النظارات إلى منع صحة العين من المزيد من التدهور حتى عندما تعمل في ظروف قاسية أو تمارس الرياضة ، احرص على حماية عينيك باستخدام نظارات عالية الجودة.