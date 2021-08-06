شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الحمل.. تعرفى على أسباب تأخر الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعاني بعض النساء من تأخر نزول الدورة الشهرية، وهو من الأشياء المزعجة لهن، مما يؤدى إلى الشعور بآلام البطن والتعب والإرهاق. فى السطور التالية نتعرف على الأسباب التى تؤدى إل تأخر الدورة الشهرية لدى النساء .

ووفقا لموقع " verywellhealth"، فإن تأخر موعد الدورة الشهرية يرجع للأسباب الآتية:

-الإجهاد

تعرض النساء للإجهاد البدني والنفسي يعد من أبرز الأسباب المؤدية لتعرضهن لتأخر نزول الدورة الشهرية، والسبب يرجع إلي إعاقة انتاج هرمون الغدد التناسلية المسئول عن تنظيم التبويض.

التمارين الشاقة تتسبب في حدوث بعض التغيرات في إفراز الهرمونات وخاصة الخاص بالغدة الدرقية والنخامية، أو إصابتك بالنقص الحديد أي الأنيميا، ولذا يحدث تأخر في الدورة الشهرية.

-الإصابة بالأمراض

هناك بعض الأمراض التي تتسبب في حدوث تأخر الدورة الشهرية بسببها، ومنها:

- الغدة الدرقية.

- تكيس المبايض .

-أورام الغدة النخامية.

-أمراض الغدة الكظرية.

-الإصابة بمرض السكر.

-الأنيميا.

-تغير الساعة البيولوجية للجسم

عدم تنظيم ساعات النوم والاستيقاظ تعد من أبرز الأمور المسببة لتأخر الدورة الشهرية، لأن الجسم يشعر بالإرهاق والتعب.

-الأدوية

أثبتت العديد من الدراسات أن بعض الأدوية التي تقوم النساء بتناولها تتسبب في حدوث تأخر مواعيد الدورة الشهرية، ومنها مضادات الاكتئاب، والغدة الدرقية، والنساء المصابات بالسرطان ويخضعن للعلاج الكميائي والإشعاعي، وأيضا الأدوية الهرمونية.

-تغييرات الوزن

زيادة أو نقص الوزن تعد من الأمور المسببة في حدوث تأخر الدورة الشهرية، لأن هذه التغيرات تتسبب في عدم تنظيم هرمون الاستروجين والبروجسترون.

-الحمل

بالرغم من استخدام وسيلة لمنع الحمل، إلا أنه ممكن حدوث الحمل ، وبسبب زيادة هرمون الحمل في الجسم تتأخر الدورة الشهرية إلي معاد الولادة، ويعد انقطاع وتأخر الدورة الشهرية بسبب الحمل من الأمور الطبيعية، ولا داعي للقلق بسببها.