شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على علاج انتفاخ المعدة.. أبرزها البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدراسات الطبية أن احتفاظ البطن بالسوائل والغازات يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بانتفاخ المعدة، ويشعر الشخص المصاب بألم شديد بها، وعدم الراحة، والرغبة بالقيء في بعض الحالات.

ووفقا لموقع " menshealth."، فإن الإصابة بانتفاخ المعدة من المشاكل الصحية المنتشرة لدى الكثيرين، وتعرض المصاب للإمساك، والإفراط في تناول الطعام.

وأشار التقرير إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، واللاكتوز، والألياف المضافة، يصعب على بعض الأشخاص هضمها بشكل جيد، وهذا الأمر يتسبب في تعرضك للإصابة بانتفاخ المعدة، والسبب أن البكتريا تتغذى على هذه العناصر المسببة للإصابة بانتفاخ البطن.

وقدم التقرير بعض الأطعمة التي تساعد على علاج انتفاخ المعدة، ومنها:-الأفوكادو

يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، هذا العنصر الهام والذي يساهم بشكل جيدة في تقليل فرص الإصابة بانتفاخ المعدة.

-الزنجبيل

يعد الزنجبيل أحد أقدم العلاجات المنزلية، فيعتبر صيدلية جيدة في المنزل، فالأشخاص المصابون بمشاكل في العضلات والتهاب الحلق ينصحون بتناوله، وأيضا الذين يعانون من انتفاخ في المعدة، وذلك يرجع إلى احتوائه على بعض المركبات التي تحفز عصارة الأمعاء وتساعد في عملية الهضم، ولذا يقلل من الإصابة بانتفاخ المعدة.

-البرتقال

أكد التقرير على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف وخاصة بعد تناول أطعمة بها النشويات، لأنها تقلل من فرص الإصابة بانتفاخ المعدة، ومن ضمن هذه الأطعمة البرتقال، فيمكنك تناوله قبل الطعام بنصف ساعة لترطيب الجسم، والحد من فقدانه للسوائل وزيادة فرص الإصابة بالانتفاخ.

-النعناع

يمكنك تناول كوب من مشروب النعناع بعد وجبة تتسبب في إصابتك بانتفاخ المعدة، فالزيوت العطرية المتوفرة في النعناع تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، وتعمل على تخفيف التشنجات التي تسبب عدم الراحة وانتفاخ المعدة.