شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابة طفلك بحساسية الألبان.. منها انتفاخ الشفتين والسعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الألبان هي استجابة غير طبيعية من قبل جهاز المناعة في الجسم تجاه الحليب والمنتجات التي تحتوي عليه، وهى واحدة من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا عند الأطفال، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن حليب البقر هو السبب المعتاد لحساسية الحليب، لكن حليب الأغنام والماعز والجاموس والثديات الأخرى يمكن أن يسبب رد فعل.

يحدث رد الفعل التحسسي عادة بعد وقت قصير من تناولك أنت أو طفلك للحليب، و تتراوح علامات وأعراض حساسية الحليب من خفيفة إلى شديدة، ويمكن أن تشمل القيء ومشاكل الجهاز الهضمي، و يمكن أن تسبب حساسية الحليب أيضًا الحساسية المفرطة.

تظهر أعراض حساسية الحليب، التي تختلف من شخص لآخر، بعد بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد شربك أنت أو طفلك للحليب أو تناول منتجات الألبان.

قد تتضمن العلامات والأعراض الفورية لحساسية الحليب ما يلي:

1:قشعريرة.

2: صفير الصدر

3:الشعور بالحكة أو الوخز حول الشفاه أو الفم.

4:انتفاخ الشفتين أو اللسان أو الحلق.

5:السعال أو ضيق التنفس.

6:التقيؤ.

7:براز رخو أو إسهال قد يحتوي على دم.

8:المغص.

9:سيلان الأنف.

10:دموع مستمرة.

تنجم جميع أنواع الحساسية الغذائية الحقيقية عن خلل في الجهاز المناعي، إذا كنت تعاني من حساسية الحليب ، فإن جهازك المناعي يحدد بعض بروتينات الحليب على أنها ضارة .

وقد تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بحساسية الحليب ومنها:الاصابة بالحساسية الأخرى

يعاني العديد من الأطفال الذين يعانون من حساسية من الحليب أيضًا من أنواع أخرى من الحساسية، و قد تتطور حساسية الحليب قبل الحساسية الأخرى.

مشاكل بالجلد

الأطفال المصابون بالتهاب الجلد التأتبي وهو التهاب جلدي شائع ومزمن هم أكثر عرضة للإصابة بحساسية الطعام.

تاريخ العائلة

يزداد خطر إصابة الشخص بحساسية الطعام إذا كان أحد الوالدين أو كليهما يعاني من حساسية تجاه الطعام أو نوع آخر من الحساسية أو أمراض الحساسية مثل حمى القش أو الربو أو خلايا النحل أو الإكزيما.

العمر

تعتبر حساسية الحليب أكثر شيوعًا عند الأطفال مع تقدمهم في السن ، تنضج أجهزتهم الهضمية ، وتقل احتمالية تفاعل أجسامهم مع الحليب.