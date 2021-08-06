طريقة تنظيف أنف الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:39 صباحاً - تنظيف أنف الرضيع من الاحتياجات التي تواجه الأم وتزعجها، حيث يتسبب تراكم المخاط أو الأتربة في الأنف إلى مشاكل صحية ومضاعفات خطيرة على الطفل، إن لم يتم علاجها، والتي ترجع في الأساس لعدم اكتمال جهاز مناعة الطفل، وعدم قدرته على تنظيف أنفه، إضافة إلى تراكم البكتريا والأتربة داخل الأنف، والتي تزداد صيفاً، والنتيجة، عدم راحة الطفل، وربما عدم قدرته على الرضاعة أو النوم أيضا، هنا يصف لنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال بعض طرق تنظيف الأنف بعيداً عن استعمال الأدوية بشكل مركز

متى يحتاج الرضيع لتنظيف أنفه؟

البكاء والشعور بالتعب علامة على حاجة الرضيع لتنظيف الأنف

إن لاحظت الأم على طفلها علامات مثل: احتقان الأنف، احمرار وحكة في العينين، سعال، عطس، انتفاخ حول العين، بكاء مع شعور بالتعب والإرهاق الشديد، حكة شديدة في الأنف،إن علاج نزلات الرشح أو البرد الشائعة عن طريق تنظيف أنف الرضيع بمحلول ملحي، أفضل من استخدام الأدوية التقليدية وبخاخات الأنف.

الطريقة الأولى: تنظيف أنف الرضيع بالمحلول الملحي

تنظيف أنف الرضيع بمحلول الملح

افردي طفلك على ظهره بشكل مستقيم، وضعي يديك تحت عنقه إن أمكن، واحرصي على أن يكون رأسه مائلاً للخلف قليلاً ضعي من 2-3 قطرات محلول ملحي في كل فتحة من فتحتي أنفه، وهذا المحلول يتوافر في جميع الصيدليات وامسحي برفق الرذاذ إن خرج من الأنف تنظيف أنف الرضيع بشفاط الأنف؛ هناك نوعان من أدوات شفط المخاط: أداة شفط يدوية وأداة شفط كهربائية تعطيان النتيجة نفسها تقريباً وتحتوي كل أداة على أنبوبين، أحدهما يناسب الطفل من عمر يوم حتى ثلاثة أشهر، والأخرى تناسب الطفل من ثلاثة أشهر في ما فوق ذلك

الطريقة الثانية: تنظيف أنف الرضيع بحمام البخار الساخن

عرضي طفلك لحمام بخار ساخن من خلال تشغيل الماء الساخن لبضع دقائق، وعندما يصبح الحمام مشبعاً بالبخار، ادخلي إلى الحمام مع طفلك دون وضعه في الماء الساخن، إذ يساعد البخار على تخفيف المخاط في أنفه

الطريقة الثالثة: تنظيف أنف الرضيع بجهاز ترطيب الهواء

تنظيف الأنف بجهاز ترطيب الهواء

استنشاق الطفل للهواء الجاف يزيد من جفاف الأنف، لذا فإن الحفاظ على رطوبة الغرفة يساعد على تسهيل عملية التنفس لدى الطفل،يمكنك استخدام مرطب الهواء، وهو آلة كهربائية تباع في الأسواق، تضعين داخلها قليلاً من الماء وتشغلينها لتبث الرذاذ في الهواء وتحافظ على مستوى الرطوبة المناسبة لطفلك.

الطريقة الرابعة: أكثري من إعطاء الطفل السوائل مع الوجبات

اكثري من اعطاء الطفل السوائل مع الوجبات

أكثري من إعطاء الطفل السوائل مع الوجبات ولكن ليس الكولا أو الكافيين التي تزيد إدرار البول، ولا تعطي الطفل مضادات السعال إلا بعد استشارة الطبيب

ادهني أنف الطفل بالفازلين من الخارج لتخفيف التخريش، الحمام مفيد لراحة العضلات خلال الرشح، واجعلي الطفل يلتزم الراحة قدر الإمكان

فائدة محلول الملح

تنظيف أنف الرضيع يساعده على التنفس

يساعد على التخلص من الاحتقان، ويفتح القنوات الأنفية، ويعالج أعراض الرشح، ويقي الطفل من نزلات البرد المتكررة.

يمكن استخدامه للطفل منذ ولادته، وعدم وجود حد لعدد مرات استخدامه ،ولكن ينصح باستخدامه قبل الرضاعة بنحو ربع ساعة ليتمكن الطفل من التنفس جيداًإن تنظيف أنف الرضيع من الأمور المهمة الواجب عملها وذلك لأنها تساعد الطفل على التنفس بشكل أكبر، كما أنها تساعده على الأكل والرضاعة بشكل أفضل يقلق معظم الآباء عندما يعاني الرضيع من انسداد في الأنف ويصدر أصواتاً وكأنه لا يستطيع التنفس

يسبب وجود ممرات أنفية ضيقة جداً لحدوث انسداد في أنف الرضيع لسبب ما، ما يتوجب تنظيفه بشكل مستمر.

أسباب انسداد الأنف عند الأطفال

العمليات الجراحية

تؤدي بعض العمليات الجراحية والأمراض العصبية إلى عدم تطور ردود فعل السعال، خصوصاً عند الأطفال الخدج، ما يستدعي تنظيف أنف الرضيع بشكل منتظم في مثل هذه الحالات

بقايا السوائل الرحمية في الأنف

هذه البقايا تسبب احتقان الأنف وعادة ما يختفي في غضون أيام عدة، حيث يؤدي هذا الانسداد أثناء النوم إلى إصدار صوت أثناء التنفس - شخير الطفل

الزكام والرشح

بعد الزكام والرشح يحتاج الرضيع لتنظيف الأنف

يستجيب الأطفال كرد فعل على وجود المخاط في الأنف بالسعال، إذ يؤدي السعال إلى خروج المخاط الزائد

ملاحظة من" الخليج 365 نت" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك باستشارة طبيب مختص.