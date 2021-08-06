طرق طبيعية لتطويل شعر الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:39 صباحاً - من هدي السنة النبوية حلاقة شعر المولود ورغم ذلك، هناك كثير من الأمهات يخشين على مواليدهن من ألم الحلاقة، ويرين أن تطويل شعر الرضيع يكون أفضل، ويرغبن في معرفة طرق تطويل شعر الرضيع ولذلك يجيب الدكتور «وليد ناجي»، اختصاصي طب الأطفال والخدج في حديث لـ الخليج 365 نت على سؤال الأمهات حول طرق تطويل شعر الرضع كالآتي.

معلومات عن شعر الرضيع

يولد الرضع بشعر كثيف

يولد معظم المواليد بشعر كثيف مهما كان نوع المولود.

قلة من المواليد يولدون بدون شعر أو بشعر خفيف.

يبدأ تساقط شعر المولود خلال الستة أشهر الأولى من عمره.

لا داعي للقلق بخصوص كثافة الشعر أو قلته، لأنه سوف يتغير ويسمي العامة الشعر في أول أيام المولود بـ « شعر البطن».

تلعب الوراثة والجينات دوراً في نوعية ولون الشعر من حيث النعومة أو الخشونة، ولا يمكن التحكم بهذه الصفات عن طريق حلاقة شعر المولود كما يعتقد البعض.

لا تقلقي بشأن شكل شعر طفلك عند الولادة، فهو سيتغير بعد سنة من عمره، وسوف يظهر الشعر الحقيقي له.

وجد العلماء أن غالبية شعر المواليد تحصل على الجينات المميزة لها من الأب، ولذلك غالباً ما يشبه شعر الأبناء شعر الآباء وليس شعر الأمهات.

لا تؤثر حلاقة شعر المولود على نوعية الشعر كما يعتقد البعض.

خرافات حول حلاقة شعر الرضيع

يعتمد شعر الرضيع على الوراثة

هناك خرافات تتداولها بعض النساء حول شعر المولود، ومنها أن حلاقة شعر المولود بعد ولادته تمنحه شعراً ناعماً وكثيفاً، ولكن ذلك لا أساس له من الصحة، بل الحلاقة تزيده سماكته فقط ، فالوراثة هي التي تتحكم في طبيعة الشعر خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل.

لماذا يسقط شعر الرضيع؟

يسقط شعر الرضيع بصورة طبيعية

يحدث ذلك بسبب انسحاب الهرمونات الموجودة لديه من الأم، وبالتالي فهو سوف يعتمد على نفسه في تكوين شعره الجديد.

سوف تظهر ملامح الشعر خلال عامه الأول، ولا داعي لاتباع الوصفات والنصائح من الأخريات وكبيرات السن لتحسين صفات الشعر.

نصائح لتطويل شعر الرضيع

يجب أن تهتمي بشعر الرضيع

يجب عليك عزيزتي الأم أن تستخدمي شامبو يحتوي علي زيوت و مستخلصات طبيعية تهتم بالبصيلات و تطهر الفروة خصوصا لو كانت من النوع الذي يظهر فيها قشور، أو في حال كانت فروة رأس الطفل دهنية أو تصدر منها رائحة مزعجة، وهذه الأنواع من الشامبو تحفز نمو الشعر الجديد للطفل.

يفضل أن تستخدمي شامبو يحتوي أيضاً على مستخلص الكاموميل الذي يعمل على تطهير فروة الرأس بشكل طبيعي والشامبو الذي يحتوي على مستخلص القطن الذي يعمل على نمو شعر صحي وناعم منذ البداية.

تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند قبل الحمام بساعة بعد عمر السنة.

التغذية الصلبة السليمة والصحية للرضيع تضمن نمو صحي للشعر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.