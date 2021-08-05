شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لعمل ريجيم صحى للأطفال.. منها تجنب الأكلات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة يمكن أن تعرض الأطفال لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، ويمكن علاج السمنة باتباع نظام ريجيم صحى، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الوقاية من السمنة عند الأطفال، في هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لاتباع ريجيم صحى للأطفال، وفقاً لموقع " ndtv".

7 نصائح لعمل ريجيم صحى للأطفال1. تشجيع عادات الأكل الجيدة

تحتاج الأسرة بأكملها إلى التأكد من الحفاظ على عادة الطعام الصحي في المنزل حتى لا يتعرض الأطفال لاكتساب الوزن الزائد وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في سن مبكرة، لأن هذه قد تزيد من مخاطر المرض أثناء نموهم.

2. تجنب تقديم الأطعمة السريعة للأطفال

غالبًا ما يُرى الأطفال يستهلكون الأطعمة غير المرغوب فيها مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية والمزيد، هذه كلها محشوة بالدهون غير المشبعة والزيوت وأكثر من ذلك، كما أنه غالبًا ما يعاني الأطفال المعتادين على تناول الوجبات السريعة من مشاكل في المعدة في سن مبكرة.

3. دمج خيارات الوجبات الخفيفة الصحية

استبدل الأطعمة المقلية والمعبأة بخيارات صحية مثل سلطات الفواكه الطازجة والمكسرات والزبادي اليوناني والمزيد، سيساعد ذلك في تحسين صحة القناة الهضمية لأطفالك وكذلك زيادة التمثيل الغذائي.

4. شجع طفلك

يجب أن يشمل النظام الغذائي مجموعة متنوعة من الأطعمة تعلم الطفل أن يأكل كل شيء في طبقه هو أكثر عرضة لتحقيق الصحة المثلى من أولئك الذين يصعب إرضائهم في الأكل، يجب أن يتمكن الطفل من الوصول إلى العناصر من جميع مجموعات الطعام بشكل منتظم.

5. كن مثالاً يحتذى به

يجب ألا يبدي الشخص الذي يغذي الطفل كرهًا لأي طعام أمام الطفل إذا كنت لا تستمتع بالأكل الصحي ، فمن المرجح أيضًا أن يرفض الطفل الخيارات الصحية.

6. لا تقدم للأطفال وجبة دسمة

تحاول الأمهات في كثير من الأحيان الإفراط في إطعام الأطفال ولكن قد تكون هذه ممارسة غير صحية لأنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط.

7. تجنب التسلية بمشاهدة التلفاز أثناء الأكل

يجب تجنب السماح للأطفال بالتحديق في الشاشات أثناء تناول الطعام، إنها ممارسة غير صحية، حيث يؤدي النظر إلى الشاشات إلى تشتيت انتباه الطفل وينتهي به الأمر إلى تناول كميات أقل أو أكثر من المطلوب، لذلك ، استمتع بوقت عائلي عند تناول وجبات الطعام دون تشتيت الانتباه.

ساعة واحدة على الأقل من النشاط البدني مهمة أيضًا للطفل للحفاظ على وزن صحي، يتم لصق الأطفال هذه الأيام على الشاشات، شجع طفلك على ممارسة الرياضة يوميًا.