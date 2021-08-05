“موديرنا”: لقاحنا فعال لـ6 أشهر على الأقل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

اعلنت شركة “موديرنا” الأميركية في بيان، ان “الحماية التي يوفرها اللقاح الذي طورته ضد كوفيد-19 ظلت قوية لستة أشهر على الأقل، وأن الجرعات المعزِزة المضادة للمتحورات التي يجري اختبارها ولدت استجابة قوية للأجسام المضادة للمتحور دلتا”.

وفي تحليل نهائي من المرحلة الثالثة والنهائية من التجربة السريرية، أظهر لقاح موديرنا فعالية بنسبة 93% على مدى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية.

وتجري الشركة أيضا تجارب سريرية على ثلاثة معززات مختلفة مضادة لكوفيد-19 تنتج جميعها مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد سلالة فيروس كورونا الأصلية والمتحورات المثيرة للقلق، بما في ذلك دلتا.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل في بيان: “يسعدنا أن لقاحنا ضد كوفيد-19 يظهر فعالية دائمة بنسبة 93% على مدى ستة أشهر، لكننا ندرك أن المتحورة دلتا تمثل تهديدًا جديدا كبيرا، لذا يجب أن نظل يقظين”.

وأضاف البيان: “ان شركة موديرنا تتوقع تقديم طلبها للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها من إدارة الغذاء والدواء الأميركية هذا الشهر. كما بدأت الشركة دراسات على العديد من اللقاحات الأخرى، بما في ذلك ضد الإنفلونزا وزيكا والفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الأطفال بشكل خاص وغيرها، وتعمل على تطوير لقاح مضاد لكوفيد يمكن تخزينه في درجة حرارة الثلاجة العادية”.