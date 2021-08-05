شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد وجبة خفيفة من المكسرات فى الوقاية من السمنة والسرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد طرق الحياة بشكل صحي إلى حد بعيد على قدرتك لتجنب المضاعفات المزمنة، ومن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها هي الحفاظ على وزن صحي، لأن السمنة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحالات مهددة للحياة، مثل أمراض القلب التاجية، لذلك فإن النظام الغذائي الصحي يقلل أيضًا من تعرض الجسم للإجهاد التأكسدي والالتهابات، لذلك فإنه يمكن لتناول وجبة خفيفة بسيطة أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وفقًا لنتائج دراستين من جامعة هارفارد، فإن الحصول على جرعة يومية من المكسرات يمكن أن تساعد في الحفاظ على الصحة، بعد أن تبين أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يوميًا يعيشون حياة أطول وأكثر صحة من الأشخاص الذين لم يتناولوا المكسرات.

أظهر التقرير الذي نُشر في مجلة New England Journal of Medicine أن الذين يتناولون المكسرات يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

بشكل عام، كان الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يوميًا أقل عرضة بنسبة 20 % للوفاة خلال فترة الدراسة من أولئك الذين تجنبوا تناول المكسرات.



اللوز

وأشار باحثو جامعة هارفارد أيضًا إلى أن تركيبة المكسرات من الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية قد توفر خصائص واقية للقلب ومضادة للسرطان وللالتهابات ومضادة للأكسدة، كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بشكل متكرر أقل عرضة لزيادة الوزن.

أوضحت الدراسة أن المكسرات غنية بالبروتين والألياف مما يؤخر امتصاصها من الجسم ومن ثم تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول ويقلل الجوع، حيث غالبًا ما تحتوى المكسرات على دهون صحية غير مشبعة.



فوائد المكسرات

فوائد تناول المكسرات يوميًا كوجبة خفيفة: الحفاظ على صحة القلب

وجدت الأبحاث أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن أن يقللوا من مخاطر ذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي يشمل المكسرات، لأنها تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين صحة بطانة الشرايين، وانخفاض مستويات الالتهاب المرتبطة بأمراض القلب، بجانب تقليل مخاطر الإصابة بجلطات الدم التي يمكن أن تؤدي إلى النوبة القلبية والوفاة المبكرة.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة، تم تحليل فوائد المكسرات للوقاية من السرطان بشكل أكبر، لأنها مصدر مهم للبروتين النباتي والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وفيتامين E وحمض الفوليك والألياف، ولهم دور في محاربة الالتهاب والإجهاد التأكسدي المسئولين عن تطور السرطان.

تقليل مخاطر السمنة

المكسرات مصدر ممتاز للدهون الصحية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، حيث تظهر البيانات الوبائية أن زيادة استهلاك الجوز "عين الجمل" مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بالسمنة، حيث تمنح المكسرات شعورًا بالشبع.