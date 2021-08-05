أعراض الحمل ببنت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 07:49 مساءً - ربما يكون الكشف عما إذا كان المولود ذكراً أم أنثى ،أحد أكثر أجزاء الحمل إثارة، ولكن هل هناك طرق لمعرفة الإجابة من دون الموجات فوق الصوتية؟ ما مدى دقة كل هذه القصص حول التنبؤ ؟ إذا كنت تتمنين إنجاب فتاة، تابعي معنا هذه العلامات والأعراض، والتي جمعتها الخليج 365 وطفلك من الأمهات، واستشارت فيها الأطباء، ليكشفوا مدى صدقها من عدمه.

1. يصبح بطنك مرتفعاً

يصبح بطنك مرتفعاً

إذا كان بطنك مرتفعاً، فنقدم لك التهنئة، إنها فتاة كما ترغبين!

ما يقوله الأطباء:

هناك سبب آخر لارتفاع البطن، فإذا كان هذا هو حملك الأول، وكان جسمك في حالة جيدة، فإن عضلات بطنك وشكل جسمك ومقدار الوزن الذي تكتسبينه أثناء الحمل ستلعب جميعها دوراً في كيفية حملك.

كون الطفل ذكرأ أم انثى ليس له أي تأثير على ارتفاع البطن، حيث لا يمكنك تحديد الأمر بمجرد تقييم بطنك. فالحمل المتعدد هو الذي يتحكم بمرونة تلك العضلات نفسها، فلا تصدقي هذه الخرافة.

2. تحملينها في منتصف البطن

تحملين البنت في منتصف البطن

هنيئاً لك فإن حمل البنت يكون في منتصف البطن.

ما يقوله الأطباء:

أنت تحملين الطفل في الوسط، حسب وزنه، وزيادة وزنك أنت أثناء الحمل، ونوع جسمك، لا تصدقي هذه الأقاويل، التي لن تساعدك في تحديد ما إذا كان المولود ذكرأ أم أنثى.

3. تتسارع دقات قلب الجنين

هنيئاً لك، فمعدل دقات القلب إذا تجاوز الـ 140 نبضة في الدقيقة يعني أن لديك فتاة. وهو عادة ما يكون معدل ضربات قلب الطفل.

ما يقوله الأطباء:

عمر الجنين هو الذي يؤثر حقًا في سرعة معدل ضربات القلب، عندما يبدأ المخاض، في الأسبوع الخامس من الحمل، يكون معدل ضربات قلب الجنين ما بين 80 إلى 85 نبضة في الدقيقة. وسوف تتسارع الضربات في الأسبوع التاسع، وترتفع إلى ما بين 170 و200 نبضة في الدقيقة. ثم يبدأ في التباطؤ إلى متوسط ​​يتراوح بين 120 و 160.

4 – ستشتهين الحلويات

ستشتهين الحلويات

يقولون إن اشتهاء الأشياء الحلوة أثناء الحمل مرتبط بالطفلة التي تكون جميلة وأكثر نعومة من الصبي.

ما يقوله الأطباء:

لا توجد علاقة بين الرغبة الشديدة بتناول الحلويات وإنجاب بنت. بل تكون مرتبطة بنقص في معادن معينة.

5. ستكون بشرتك زاهية

بشرتك زاهية

هنيئاً فحملك ببنت يعني أن تكون بشرتك دهنية أثناء الحمل، والسبب أن البنت ستزيدك جمالاً.

ما يقوله الأطباء:

في الواقع، يمكنك ربط تألق البشرة بالهرمونات في مشاكل بشرتك في الأساس، وليس هناك علاقة بين إنجاب بنت، وبشرتك الزاهية.

6. تعانين من غثيان الصباح المفرط

ستعانين من غثيان الصباح

هنيئاً لك ما أحببت، فإن غثيان الصباح المفرط، في أي وقت خلال فترة الحمل، يعني أن لديك فتاة.

ما يقوله الأطباء:

يرتبط غثيان الصباح بارتفاع الهرمونات وانخفاض نسبة السكر في الدم، فلا تصدقي وتبدأي في شراء ملابس البنات بعد.

7. تعانين من تقلّب في المزاج

تعانين من تقلّب المزاج

إذا كنت تعانين من تقلبات مزاجية غير متوقعة، فقد يكون ذلك بسبب حملك بفتاة.

ما يقوله الأطباء:

تقلب المزاج، عائد للخربطة في الهرمونات، أثناء الحمل! لا يوجد ما يثبت هذه الخرافة، فتقلبات الحالة المزاجية شائعة لدى الأمهات، اللائي يحملن سواء بولد أو بنت.

كيف تكشفين ما إذا كان المولود ذكراً أم أنثى

كيف تكشفين ما إذا كان صبياً ام بنتاً

1 - سيتعين عليك الانتظار حتى يكشف الأطباء من خلال الموجات فوق الصوتية في حوالي 20 أسبوعاً من الحمل، النتيجة تكون دقيقة بنسبة 80 إلى 90 %، طالما أن طفلك يتعاون ويسمح للفني بإلقاء نظرة واضحة بين أرجله.

2 - ستخبرك بعض الاختبارات، بما في ذلك بزل السلى، وعينات من خلايا المشيمة، بالنتيجة بشكل نهائي، وعادة ما تجرى هذه الطريقة فقط للنساء اللواتي يحملن مع أعراض الإصابة باضطرابات وراثية أو تشوهات صبغية.