دليل وقت وضع الطفل على البطن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 07:49 مساءً - من المهم أن يقضي الأطفال وقتاً يومياً على البطن. فهذا يساعدهم على بناء القوة في الرأس والرقبة والذراعين والكتفين، وقت البطن هو عندما يكون طفلك مستيقظاً، ويوضع على بطنه لفترة قصيرة من الوقت، يمكنك حتى أن تبدئي وقت الاستلقاء على البطن في اليوم الذي تحضرين فيه طفلك إلى المنزل من المستشفى عن طريق وضعه على صدرك.

ما هي فوائد وقت الاستلقاء على البطن؟

يساعده في منع متلازمة الرأس المسطحة

يساعد على تطوير عضلات قوية للرقبة والكتفين

يعزز المهارات الحركية الإجمالية

يمكن أن يساعد في منع متلازمة الرأس المسطحة

يساعد الطفل على بناء القوة اللازمة للتدحرج والجلوس والزحف والمشي لاحقاَ.

كيفية القيام بوقت الاستلقاء على البطن

ضعيه على بطانية في منطقة مسطحة

1 - اقضِي وقتاً بجانب طفلك على البطن عندما يكون مستيقظًا بعد تغيير الحفاض أو الاستحمام أو القيلولة.

2 - تتمثل الطريقة التقليدية لبدء وقت الاستلقاء على البطن في فرد بطانية أو بساط على الأرض في منطقة خالية ومسطحة ووضع الطفل على بطنه ببساطة.

3 - ابدأي بـ 3 إلى 5 دقائق للرضع الأصغر سناً. ثم قومي بزيادة تدريجية لبضع دقائق كل يوم؛ لكن تذكري، أنك يجب أن تراقبي الطفل في جميع الأوقات أثناء وقت البطن.

4 - مع المولود الجديد، يمكنك البدء بوضع طفلك على بطنه عبر حجرك أو صدرك لمدة دقيقة إلى دقيقتين في كل مرة. افعل هذا حتى ثلاث مرات في اليوم.

يمكنك أيضاً محاولة استخدام وسادة الرضاعة الطبيعية إذا بدأ طفلك يحبها.

5 - ضعي الوسادة على الأرض فوق بطانية، ثم ضعي الطفل على بطنه فوق الوسادة، مع وضع ذراعيه وأكتافه في الأعلى.

6 - تأكدي من مراقبة طفلك في جميع الأوقات، وأعيدي وضعه إذا بدأ في الانزلاق على الوسادة.

7 - يمكنك وضع الألعاب المناسبة للعمر في متناول طفلك. يمكنك أيضاً القراءة لطفلك أثناء وقت الاستلقاء على البطن أو وضع كتاب على مستوى العين ليتمكن من النظر إليه، فهذا يساعد على تطوير بصره أيضاً.

8 - مع نمو طفلك وتحسن بصره، يمكنك وضع مرآة غير قابلة للكسر بالقرب من الطفل حتى يتمكن من رؤية انعكاس صورته.

9 - يمكنك جعل وقت الاستلقاء على البطن في الهواء الطلق في الحديقة، أو في الأماكن المسطحة الأخرى. ومع نمو طفلك، سيبقى على بطنه لفترة أطول.

10 - قومي فقط بوقت الاستلقاء على البطن عندما يكون طفلك مستيقظاً، يجب أن ينام الأطفال دائماً على ظهورهم لتقليل خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS).

كم من الوقت يحتاجه الأطفال على البطن حسب العمر

من المحتمل أن يتدحرج إلى الخلف

1 - قد يتحمل الأطفال حديثي الولادة وقت الاستلقاء على البطن لمدة دقيقة إلى دقيقتين فقط في البداية، مع نمو طفلك، يمكنك زيادة وقت الاستلقاء على البطن.

2 - بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك 5 إلى 6 أشهر، من المحتمل أن يتدحرج من الأمام إلى الخلف، وبعد ذلك سوف يتراجع إلى الأمام وقد يكون قادراً على الدفع للأعلى إلى وضع الجلوس بمفرده.

3 - لا يزال بإمكانك منحه فرصاً لقضاء وقت على البطن بعد وصوله إلى مراحل النمو هذه، يمكن أن يساعده وقت البطن على الاستمرار في تطوير العضلات اللازمة من أجل: الجلوس لفترات أطول من الوقت، والزحف، والمشي.

كيفية تخصيص وقت للاستلقاء على البطن

من المهم تخصيص وقت للاستلقاء كل يوم، يمكنك محاولة وضعه في مكانه بعد إعطائه حماماً أو بعد تغيير الحفاضات، لكن تجنبي وقت الاستلقاء على البطن بعد الأكل مباشرة، فهذا يعطل عملية الهضم، وقد يؤدي ذلك إلى الغازات أو البصق. ومع ذلك، يبدو أن الأطفال الآخرين يمررون الغازات بسهولة أكبر وهم على بطونهم.

عندما تصلين إلى المنزل من المستشفى، ابحثي عن لحظات هادئة طوال اليوم لبعض الوقت على البطن، يمكنك أيضاً الاستلقاء أو الجلوس على الأرض بجانبه ورسم الوجوه أو قراءة كتاب على شكل لوحة.

أنشطة أثناء وقت الاستلقاء على البطن

امنحي طفلك مرآة كي ينظر إلى نفسه

1 - ضعي الطفل على حصيرة مائية قابلة للنفخ، فهذه الحصيرة مليئة بالألوان التي سيحاول اكتشافها.

2 - استخدمي صالة ألعاب رياضية للطفل ليلعب بها ويستكشفها.

3 - احملي لعبة واحدة على بعد سنتيمترات قليلة من رأس طفلك ودعيه يتابعها بعينيه.

4 - امنحي طفلك مرآة غير قابلة للكسر للسماح له برؤية انعكاس صورته (الأفضل استخدام هذه الطريقة للأطفال من عمر 3 أشهر فما فوق).

5 - يمكن أن يكون وقت البطن أثناء وجود أحبائك الآخرين للتواصل مع الطفل.

6 - قدمي له ألواناً وأشكالاً وقواماً مختلفاً. فهذا قد يكون لهذا تأثير أكبر بعد 4 أشهر، لكن يمكنك البدء في تقديم هذه الأشياء في أي وقت.

ماذا أفعل إذا كان طفلي يكره وقت الاستلقاء على البطن؟

يكره البقاء على البطن

يكره بعض الأطفال بالفعل وقت الاستلقاء على البطن في البداية، خاصة إذا انتظرت وقتاً طويلاً لتجربته. في النهاية، قد يعتاد طفلك على وقت الاستلقاء على البطن ويتحمله أكثر، وفيما يلي بعض الأشياء، التي يمكنك تجربتها لمساعدة الطفل أن يعتاد على وقت البطن:

وضع لعبة أمامه

الجلوس أو الاستلقاء على الأرض في مواجهة طفلك، وفي هذه الوضعية اقرأي له، وغني بصوت هادئ. أخبريه عمّا حصل معك طوال اليوم.

الوضع البديل للأطفال الذين لا يستمتعون بالاستلقاء على البطن هو الوضع الجانبي.

جربي وضع طفلك على بطانية على جانبه، حيث يمكنك دعم ظهره بمنشفة ملفوفة ووضع منشفة مطوية أسفل رأسه للحصول على الدعم، وتحذير للمرة الثانية يجب أن يكون طفلك مستيقظاً ومراقباً عند القيام بذلك.

إذا بدأ في الشعور بالنعاس، ضعيه على ظهره في سريره. هذه هي الطريقة والمكان الأكثر أمانًا لنومه.

حالات نادرة قد لا يكون وقت البطن آمناً

ولد قبل الأوان

لديه إعاقة أو حالة صحية عقلية

إذا لم تكوني متأكدة مما إذا كان وقت الاستلقاء على البطن مناسباً له، فتحدثي إلى طبيب الأطفال الخاص بطفلك. يمكن أن يقدم لك توصيات آمنة لوقت الاستلقاء على البطن.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.