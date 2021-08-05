كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 07:49 مساءً - لتين الشوكي للحامل له فوائد كثيرة، ونظراً لأن التغذية الصحية خلال فترة الحمل أهم ما يجب أن تهتم به الحامل؛ للمحافظة على صحتها وصحة جنينها، يعتبر التين الشوكي من الأطعمة المهمة التي يجب أن تتناولها الحامل، وفي هذا يؤكد معظم خبراء الزراعة، أن التين خير غذاء يُقدّم للحامل المريضة بالأنيميا؛ لاحتوائه على قدر كبير من الحديد، بالإضافة لما يحتويه من النحاس والكالسيوم، وكلها مواد تعين خلايا جسم الحامل على أداء عملها.. فتضمن سلامة حملها وجنينها.. خبيرة التغذية الدكتورة نهى ياسين، تضيف الكثير من الفوائد لحبة التين للحامل في هذا الحديث لسيدتي نت:

فاكهة التين الشوكي

التبن الشوكي مفيد للحامل والمرضع

المصدر الأساسي للتين الشوكي أمريكا الشمالية ودول حوض البحر المتوسط، وينتمي إلى فصيلة الصبار، يسمى بالتين الشوكي، وفي السعودية بالتين البرشومي.

التين الشوكي من أنواع الفواكه التي تنمو بشكل طبيعي في المناطق شبه الصحراوية، لها أشواك كثيرة حولها؛ مما يجعلها تقاوم العطش بشكل كبير

تبدأ خضراء اللون ثم تصبح حمراء عند نضجها، وتسمى التين الشوكي الأحمر، أو صفراء اللون.

التين مفيد جداً للحامل والمرضع، وفيه نسبة كبيرة من مركبات الحديد والجير، التي تدخل في تكوين العظام.

فوائد التين الشوكي للحامل

فوائد التين الشوكي كثيرة للحامل

استخدم التين الشوكي لتخفيف آلام المعدة وبعض أمراض الصدر والإمساك، وهو غني بمجموعة فيتامين «ب» المركب وبه نسبة من فيتامين «أ»، «ج»، ولهذا فهو يُكسب جسم الحامل مناعةً ضد بعض الأمراض

يحتوي التين الشوكي على مجموعة غنية جداً من الفيتامينات، على رأسها فيتامين «أ» وفيتامين «ج» وفيتامين «هـ»، والتي تعتبر من الفيتامينات الأساسية للحامل حيث إن تناول التين الشوكي يقي من النقص في هذه العناصر، والذي يتسبب بعضه في تشوهات خِلقية للجنين، وفي ضعف كبير في بنية جسم الأم

ينظم حرارة الأم والجنين

يساعد تناول التين الشوكي على تنظيم درجة الحرارة لكلٍ من الأم والجنين، ويَحُول دون ارتفاعها وانخفاضها ويُمد الجسم بالسكريات التي تمنحه الطاقة والحيوية، وتخفف من مشاعر التعب والإرهاق، التي تعاني منها الحامل بشكل أكبر من الأشخاص الآخرين كما يحسّن التين الشوكي من الحالة المزاجية، ويقي الحامل من تعرضها للاكتئاب، والذي تزيد احتماليته خلال فترات الحمل الأولى يؤدي إلى حالة من التوازن العصبي لدى المرأة، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم

التين الشوكي يحتوي على البوتاسيوم

التين الشوكي يقوّي العظام والأسنان؛ لأنه يُمد الجسم بكمية من الكالسيوم المفيد في تكوين عظام الجنين، والوقاية من هشاشة العظام

يفيد ويحسن من عملية الهضم؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، كما أنه يخلص المعدة من فضلاتها؛ مما يقي الحامل من سرطان القولون والإمساك

هل تعلمين الخليج 365 الحامل، أن تناول التين الشوكي يعمل على إنقاص الوزن.. ولا يترك أية آثار جانبية.. نظراً لاحتوائه على الألياف

التين الشوكي لعلاج إمساك وغثيان الحامل

تناول التين الشوكي يساعد على التخلص من غثيان الحمل

الحامل أكثر عرضةً للإصابة باضطرابات المعدة والإصابة بالإمساك الشديد والغثيان، وتناول التين الشوكي يساعد على التخلص منها، الحبة الواحدة تحتوي على 10 جرامات من الألياف

احتواء التين على نسبة عالية من المغنسيوم، والذي يحتاجه جسم المرأة الحامل، وفي حال نقصه قد تصاب بتشنج في ساقها، واحتباس للسوائل في جسمها؛ حيث تحتوي الثمرة الواحدة على ما يقرب من 50 ملليجراماً منه

التين الشوكي غني بحمض الفوليك، الذي يساعد على النمو المستمر والسليم للجنين وتطوير الخلايا، وتحتوي الثمرة الواحدة من التين على نحو 107 ميكروجرامات من حمض الفوليك حيث يعمل على حماية الحامل من خطر إصابة الجنين بالسنة المشقوقة، ويحميه كذلك من تعرضه للتشوه الخِلقي أو تشوهات المخ، ومن خطر الولادة المبكرة.

يتميز التين الشوكي بأنه فاكهة صحية ومنخفضة الدهون ولا يسبب الكولسترول، ويحميكِ كذلك من مخاطر الولادة المبكرة، ومن أمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة الحمل

يحتوي على ما يقرب من 1.33 من النياسين «فيتامين "ب3"»، الذي يساعد في نمو جلد الجنين وتحسين نظامه العصبي والهضمي

يحتوي على ما يقرب من 8.9 ملليجرامات من فيتامين «ج»، الذي يساعد في تطوير ودعم الجهاز المناعي لجنينك

يحتوي على نسبة من عنصر الحديد، الذي له دور كبير في الحماية من خطر فقر الدم، والحماية من خطر الولادة المبكرة

يعالج الكثير من الحالات التي تتعرض لها الحامل بشكل مستمر خلال فترة الحمل، مثل: القروح والالتهابات التي تحدث في الفم واللثة، من خلال مضغ ثمرة التين بشكل جيد عند تناولها.

التين الشوكي يفيد في مرحلة الرضاعة

التين الشوكي يحسن من حالة الحامل المزاجية

التين الشوكي يفيد في مرحلة الرضاعة نظراً لكونه من أفضل المدرّات الطبيعية للحليب أو لبن الأم، وبالتالي يزيد من فترة الرضاعة للمولود؛ مما ينعكس إيجابياً على صحته

قيمة التين ألشوكي الغذائية

التين الشوكي ينمو في المناطق الشبه صحراوية

كل 100 جرام من ثمرة التين الشوكي.. تحتوي على:

0،4 جرام من البروتين

الدهون المشبعة.. صفر جرام

نسبة الكولسترول.. صفر جرام

الصوديوم.. يوجد فيه 1 جرام

البوتاسيوم.. 97 جراماً

الكربوهيدرات.. 28 جراماً

الألياف المعدنية.. تحتوي على..0،4 جرام

والسكر..16،26 جرام

أضرار التين الشوكي

تعد الحساسية والالتهابات في الأنف ولمن تعاني من مرض الربو.. من أكثر الأضرار التي تحدث عند تناول التين الشوكي ،وهذا يحدث عند تناولهن لكمية كبيرة من التين الشوكي، ولهذا يجب عدم الإفراط في تناوله.. وخاصة الحامل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.