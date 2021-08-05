شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل دايت لمرضى الاضطرابات الهضمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على مرضى الاضرابات الهضمية تجنب الجلوتين وإلا فإنهم يخاطرون بمشاكل صحية قد يتعرضون لها، ويعد النظام الغذائي الخالي من الجلوتين هو العلاج الوحيد لهذه الحالة.

فعندما يتم تشخيص شخص مصاب بمرض الاضطرابات الهضمية، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين حتى يتعافى الجهاز الهضمي تمامًا ، ولكن الأعراض تتحسن عادةً في غضون أسابيع من بدء نظام غذائي صحي جديد.

تشخص حالة الاضطرابات الهضمية على أنها مرض خطير، حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجته عند تناول الجلوتين وفقا لتقرير موقع " express"، يؤدي هذا بعد ذلك إلى تلف بطانة القناة الهضمية ويعني أن الجسم لا يستطيع امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح من الطعام، وهذا المرض ليس حساسية أو عدم تحمل الطعام ولكنه ناتج عن رد فعل سلبي للجلوتين.

قد يعاني المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية من مجموعة من الأعراض بما في ذلك الإسهال وآلام البطن والانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يعاني العديد من الأشخاص من أعراض أخرى في القناة الهضمية ، بما في ذلك: عسر الهضم ، والإمساك.

يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى مجموعة من الأعراض الأخرى بما في ذلك التعب الناتج عن عدم تلقي ما يكفي من العناصر الغذائية من الطعام، فقدان الوزن غير المقصود ، طفح جلدي مثير للحكة ، عقم ، تلف الأعصاب واضطرابات تؤثر على التناسق والتوازن والكلام.

لا يوجد علاج لمرض الاضطرابات الهضمية ، ولكن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة شدة الأعراض والوقاية من المضاعفات طويلة المدى.

كيف يؤثر النظام الغذائي على مرض الاضطرابات الهضمية؟

ينتج مرض الاضطرابات الهضمية عن تفاعل عكسي للجلوتين الموجود في ثلاثة أنواع من الحبوب: القمح والشعير والجاودار، يوجد الجلوتين في الأطعمة التي تحتوي على تلك الحبوب، لذا يجب تجنب الأطعمة التالية التي تحتوي على الجلوتين منها:

مكرونة

كيك

بسكويت

المعجنات

دونات

الكحك

الفطائر

حبوب الإفطار

معظم أنواع الخبز

أنواع معينة من الصلصات بما في ذلك الصويا ، الباربيكيو ، تتبيلات السلطة والمخللات.

بعض الوجبات الجاهزة

معظم أنواع البيرة

المقرمشات

الأطعمة المصنعة مثل البطاطس المقلية والأجبان المصنعة وبدائل اللحوم، بدلاً من ذلك ، يجب على مرضى الداء البطني محاولة التأكد من تناولهم أطعمة صحية خالية من الجلوتين.

الفاكهة والخضراوات خالية من الجلوتين بشكل طبيعي وبالتالي فهي آمنة وصحية للأكل، الفاصوليا والبقوليات خالية أيضًا من الجلوتين وتشكل بديلاً ممتازًا لمنتجات المكرونة.

البروتينات الحيوانية بما في ذلك البيض واللحوم والأسماك مناسبة لمرضى الاضطرابات الهضمية، والمكسرات والبذور خالية من الجلوتين وتوفر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية للدهون.