شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الجوافة على القولون؟ تناولها باعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوافة من الفواكه اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالألياف، وهي إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي، لكن هناك بعض المركبات في هذه الفاكهة والتي لا تعتبر جيدة للجميع، وخاصة لمن يعانون من ظروف صحية معينة، نتعرف في هذا التقرير على الأشخاص الذين يجب أن يكونوا حذرين من تناول الجوافة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



الجوافه

المحتوى الغذائي للجوافة

الجوافة غنية جدًا بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والبوتاسيوم، حصة واحدة من الجوافة تحتوي فقط على 112 سعرة حرارية وأكثر من 23 جرامًا من الكربوهيدرات.

محتوى الألياف في الجوافة بها ما يقرب من 9 جرام ولا يوجد نشا في الجوافة، كما أن نسبة الدهون في كوب واحد من الجوافة المفرومة هي 1.6 جرام، لكن كمية البروتين فيها عالية للغاية، حوالي 4 جرامات.

وأشارت الدراسات إلى أن هذه الفاكهة مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأنها تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم إلى جانب ذلك، يعد حمض الفوليك والبيتا كاروتين وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في هذه الفاكهة بكثرة.

هؤلاء يجب أن يكونوا حذرين أثناء تناول الجوافةمن يعانون من الانتفاخ

الجوافة غنية بفيتامين سي والفركتوز، حيث إن جرعة عالية من أي من الاثنين يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ.

كونه فيتامين قابل للذوبان في الماء، يجد جسمنا صعوبة في امتصاص الكثير من فيتامين سي، لذا فإن التحميل الزائد غالبًا ما يؤدي إلى الانتفاخ، الشيء نفسه ينطبق على الفركتوز، حوالي 40 % من الناس يعانون من حالة تسمى سوء امتصاص الفركتوز وفي هذا لا يمتص الجسم السكر الطبيعي، بل يستقر في معدتنا مما يؤدي إلى الانتفاخ. حتى تناول الجوافة والنوم على الفور قد يسبب الانتفاخ.



فوائد الجوافة الجوافة

من يعانون من متلازمة القولون العصبى

الجوافة غنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك وتعزيز الهضم لكن الإفراط في تناول الجوافة يمكن أن يفسد الجهاز الهضمي، خاصة إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبى، يحدث هذا أيضًا بسبب سوء امتصاص الفركتوز لذلك، من المهم تناول الطعام بطريقة محدودة.

الذين يعانون من مرض السكري

الجوافة من الفواكه المفضلة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومع ذلك ، إذا كنت تدرج هذه الفاكهة في نظامك الغذائي ، فتأكد من تتبع مستوى السكر في الدم بانتظام 100 جرام من الجوافة المفرومة تحتوي على 9 جرام من السكر الطبيعي، لذا ، فإن تناول الكثير من الطعام قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وتناول الجوافة باعتدال هو الخيار الأفضل.

الحد الآمن والوقت المناسب لتناول الجوافة

حصة واحدة من الجوافة في اليوم آمنة للاستهلاك، لكن تناول أكثر من ذلك قد لا يكون فكرة جيدة يمكنك تناول الفاكهة بين وجبتين ، أو قبل أو بعد التمرين لتزويد جسمك بالوقود.