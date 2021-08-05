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القاهرة - سامية سيد - ريجيم الليمون هو أحد الأنظمة الغذائية التي تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، وتعمل ألياف البكتين الموجودة في الليمون على إبطاء هضم السكريات والنشويات وتحسين صحة الأمعاء، كما يمكن لشرب ماء الليمون في الصباح أن يمنح جسمك دفعة مثالية من مضادات الأكسدة، كذلك يحتوي الليمون على فوائد فيتامين سي، ووفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول ماء الليمون في بداية اليوم قد يساعد في تقليل خطر تكوين حصوات الكلى، في هذا التقرير نتعرف على كيف يساعدك ريجيم الليمون على إنقاص الوزن، وفقاً لموقع " ndtv".



ريجيم الليمون

كيف يساعد ريجيم الليمون على إنقاص الوزن

ريجيم الليمون يساعد على إنقاص الوزن بعدة طرق:

يعزز عملية التمثيل الغذائي

يقال إن أفضل وقت لشرب ماء الليمون هو الصباح، حيث إن عملية الأيض أو حرق الدهون تكون في ذروتها في هذا الوقت، لذا فإن شرب كوب من الماء الفاتر مع بضع قطرات من الليمون يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم إلى حد كبير من خلال تعزيز وظيفة الميتوكوندريا والحث على توليد الحرارة.

مشروب منخفض السعرات الحرارية: ماء الليمون منخفض جدا في عدد السعرات الحرارية، فإذا قمت بعصر نصف ليمونة في الماء، فإن كل كوب من ماء الليمون يحتوي على ستة سعرات حرارية فقط، استبدل جميع المشروبات الغازية والسكرية بهذا المشروب المغذي منخفض السعرات وشاهد النتائج بنفسك.



ريجيم الليمون

يحافظ على شعورك بالشبع

إن تناول ماء الليمون عدة مرات خلال اليوم يساعد على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، مع الحفاظ على كمية السعرات الحرارية التي تتناولها منخفضة للغاية هذا هو أحد الأسباب التي تجعل معظم خبراء التغذية يقترحون تضمين ماء الليمون كجزء من نظام فقدان الوزن عندما تكون ممتلئًا، ستقل الشراهة وبالتالي تدير وزنك بشكل أفضل.

يعزز الهضم

تساعد التركيبة الحمضية لعصير الليمون في طرد المواد غير المرغوب فيها والسموم من الجسم، كما يشجع ماء الليمون الكبد على إنتاج المزيد من الصفراء مما يساعد على الهضم وإزالة السموم.

يرتبط الهضم الجيد ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن، قد يعني سوء الهضم أن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام لا يتم استخدامها على النحو الأمثل ، مما قد يؤثر بشدة على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

للاستفادة من قدرة ماء الليمون على فقدان الوزن، يُنصح بعدم تضمين السكر مع ماء الليمون على الرغم من أنه يمكنك خلط ملعقة كبيرة من العسل مع المشروب، يعتبر العسل قوة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك.