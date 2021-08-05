حرق دهون الارداف والبطن قبل السفر في اسبوع واحد 

بيروت - نادين محمد - من اجل حرق دهون الارداف والبطن قبل السفر تلجأ الكثير من الفتيات والنساء الى انواع الرجيم القاسية. وغالباً ما لا يساعد هذا على تحقيق الهدف لأنه يسبب الشعور بالحرمان ويدفع فيما بعد الى تناول كمية كبيرة من الطعام والى اكتساب الوزن مجدداً. ولهذا من المهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بالتزامن مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك من المفيد تطبيق بعض الحميات الموقتة اي قصيرة الامد ومنها تلك التي تساعد على حرق دهون الارداف والبطن في اسبوع واحد قبل السفر.

رجيم السفر



قبل البدء بتطبيق رجيم السفر من اجل حرق دهون الارداف والبطن في اسبوع، من المهم ان يتم تحضير انواع مختلفة من شوربات الخضار واليخنات المتنوعة. ومن الافضل أن تحتوي على الجزر والبروكولي. وبعد هذا يمكن تطبيق هذا البرنامج.

اليوم الاول



الفطور. مخفوق اخضر يحتوي على نصف ثمرة موز، نصف كوب من المانغا، كوب من الملفوف، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، نصف كوب من الحليب منزوع الدسم.

وجبة خفيفة. حبة تفاح مع قبضة من اللوز. الغداء. كوبان من شوربة خضار محضرة بطريقة صحية.

وجبة خفيفة. نصف كوب من الجزر المقطع، ملعقتا طعام من متبل الحمص مع نصف ملعقة طعام من زيت الزيتون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي مع الجزر والبروكولي المطهوين على البخار، ملعقتا طعام من صلصة ترياكي، ملعقة وسط من بذور السمسم.

اليوم الثاني



الفطور. مخفوق فواكه بالفواكه الحمراء.

وجبة خفيفة. ثمرة موز، قبضة من الكاجو غير المقلي.

الغداء. كوبان من شوربة الخضار المحضرة من دون دسم.

وجبة خفيفة. كوب من البروكولي المطهو على البخار، ملعقتا طعام من صلصة خفيفة.

العشاء. اربع قطع صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون، حبة متوسطة الحجم من البطاطا الحلوة المشوية، كوب من سلطة الملفوف مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

اليوم الثالث



الفطور. مخفوق أخضر.

وجبة خفيفة. كوب من سلطة الفواكه، قبضة من اللوز النيئ.

الغداء. 3 قطع متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، نصف كوب من بذور الكينوا، كوب من الطماطم الكرزية والخيار، ملعقتا طعام من جبنة فيتا.

وجبة خفيفة. نصف كوب من قطع الجزر، ملعقتا طعام من الحمص المسلوق.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي، كوب من الجزر مع البروكولي المطهو على البخار، معلقتا طعام من صلصة خفيفة، ملعقة وسط من بذور السمسم.

اليوم الرابع



الفطور. كوب من الفواكه الموسمية.

وجبة خفيفة. ثمرة موز، قبضة من الجوز.

الغداء. 3 قطع متوسطة الحجم من التونا، طبق من السلطة المشكلة مع صلصة خفيفة.

وجبة خفيفة. كوب من البروكولي المطهو على البخار مع صلصة خفيفة.

العشاء. 4 قطع متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، نصف حبة بطاطا حلوة مشوية، كوب من الملفوف مع القليل من زيت الزيتون.

اليوم الخامس

الفطور. كوب من فواكه مشكلة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح مع قبضة من الجوز.

الغداء. 3 قطع متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي من دون دهون، ربع حبة افوكادو، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من الخضار المشكلة.

وجبة خفيفة. كوب من الجزر المقطع، ملعقتا طعام من الحمص المسلوق.

العشاء. قطعتان متوسطتا الحجم من السمك المشوي، كوب من قطع الجزر مع البروكولي المطهو على البخار، نصف كوب من الارز البني المحضر من دون زيت، ملعقة طعام من بذور السمسم.

اليوم السادس



الفطور. قطعتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضتان مسلوقتان من دون ملح.

وجبة خفيفة. كوب من التوت مع قبضة من الجوز.

الغداء. 3 قطع متوسطة الحجم من السلمون المشوي، ربع حبة افوكادو، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من الخضار.

وجبة خفيفة. كوب من البروكولي المطهو على البخار مع صلصة خفيفة.

العشاء. 4 قطع من الستيك المشوي من دون دهون، حبة بطاطا حلوة مشوية من دون ملح، كوب من الملفوف مع ملعقة طعام من زيت الزيتون.

اليوم السابع

الفطور. بيضة مسلوقة من دون ملح، نصف كوب من الفاصولياء الحمراء المطهوة على البخار، قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح مع قبضة من الجوز.

الغداء. 3 قطع متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي من دون دهون، ربع حبة افوكادو، قطعتان متوسطتا الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من الخضار المشكلة.

وجبة خفيفة. نصف كوب من قطع الجزر، ملعقتا طعام من الحمص المسلوق.

العشاء. قطعتان متوسطتا الحجم من البيتزا النباتية، طبق سلطة مشكلة. وباتباع هذا الرجيم مرة كل 3 الى 4 اشهر، يمكن حرق دهون الارداف والبطن قبل السفر في اسبوع واحد.



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