7  فوائد مدعومة علميًا لتناول كوب من عصير التفاح

بيروت - نادين محمد -

يعتبر عصير التفاح من أكثر عصائر الفاكهة شهرة وانتشاراً على مستوى العالم نظراً لفوائده الصحية العديدة للحفاظ على صحة القلب والهضم، وإزالة السموم من الجسم، وزيادة الترطيب وتعزيز المناعة وقد يحسن صحة الجهاز التنفسي.

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يحسن صحة القلب

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قد يكون البوتاسيوم موجوداً بتركيزات أعلى في عصير التفاح، وهو خبر سار لصحة قلب، ويمكن أن يكون البوتاسيوم موسعاً للأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكن أن يخفض التوتر في الشرايين والأوعية الدموية علاوة على ذلك، قد يمنع عصير التفاح تكوين الكوليسترول في الشرايين، والذي غالباً ما يكون السبب الرئيسي للنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

يعزز المناعة

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قد يحتوي عصير التفاح على كمية ملحوظة من فيتامين سي، وهو عنصر أساسي في جهاز المناعة في الجسم. يمكن أن يحفز فيتامين ج جهاز المناعة، وبالتالي يعمل كمركب مضاد للأكسدة يمنع الإجهاد التأكسدي ويقلل من الالتهاب.

قد يحتوي التفاح على حمض الماليك، والذي قد يحسن معدل الهضم ويمكن أن يدعم وظائف الكبد.

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عناية البشرة

يمكن تناول التفاح بعدة طرق، مثل الفاكهة الطازجة وكعصير يتم معالجته بشكل أكبر في خل التفاح أو عصير التفاح أو المقطر، كما أن التفاح معبأ بمضادات الأكسدة وفيتامين ج، عصير التفاح مفيد للبشرة. يساعد في تقليل الالتهابات والحكة والتجاعيد. علاوة على ذلك، فإنه يمنع شيخوخة الجلد المبكرة.

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حماية صحة الدماغ

من المعروف أن مضادات الأكسدة تمنع الإجهاد التأكسدي في الجسم. وفقاً لدراسة شاملة أجريت عام 2011 في مجلة Advances in Nutrition Journal، قد يكون لعصير التفاح القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر. أظهرت دراسة أخرى عام 2010 أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الفاكهة قد تساعد في تخفيف أعراض الأمراض العصبية.

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يحسن وظائف الكبد

التفاح غني بحمض الماليك الذي يساعد في تحسين وظائف الكبد و عندما يقترن عصير التفاح بالماء، قد يحفز التبول وقد يعزز إطلاق الأملاح والدهون الزائدة من الجسم، ويمكن أن يساعد المحتوى القلوي أيضاً في طرد السموم، والحفاظ على توازن جيد في درجة الحموضة في الجسم، والذي قد يعمل بالتالي كمطهر للكبد .

صحة العين

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قد يساعد فيتامين (أ) الموجود في التفاح على زيادة حدة الرؤية ومفيد للعين

العناية بالشعر



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قد يحتوي خل التفاح على مركبات مسؤولة عن نمو الشعر وإضافة لمعان إلى خصلات الشعر.

مستوى هرمون الأستروجين: مادة كيميائية تسمى فيتوستروجين تمنع مستويات هرمون الأستروجين من التأثر. هذه العملية قد تنظم الحيض.