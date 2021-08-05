صحة ورشاقة

ليبيا.. تسجيل 1996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلا عن 28 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 799 إصابة و325 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 262 ألفًا و948 شخصًا، بينهم 62 ألفًا و571 حالة نشطة، ووفاة 3663 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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