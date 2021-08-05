الصحة العالمية تدعو الدول الغنية لتجميد توزيع الجرعة الثالثة من اللقاحات حتى سبتمبر

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

طالبت منظمة الصحة العالمية، بتجميد توزيع الجرعات المعزِّزة للقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى سبتمبر المقبل على الأقل سعيا لتضييق، وإن كان محدودا، الهوة التي تفصل بين الدول الغنية والأخرى الفقيرة في نسبة توافر اللقاحات.

