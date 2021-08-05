كورونا في ليبيا.. 1996 إصابة جديدة و28 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلا عن 28 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 799 إصابة و325 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 262 ألفًا و948 شخصًا، بينهم 62 ألفًا و571 حالة نشطة، ووفاة 3663 شخصا.



