شكرا لقرائتكم تيك توك "تيك توك" تشن حربا على تطبيقات شهيرة بينها إنستغرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يختبر تطبيق الفيديو الشهير تيك توك TikTok، المملوك لشركة ByteDance الصينية، منتج قصص مؤقتة (تختفي بعد فترة) كجزء من جهودها لتشجيع المزيد من المستخدمين على مشاركة المحتوى على الخدمة.

ظهرت صور المنتج الجديد على موقع تويتر يوم الأربعاء من مات نافارا، مستشار بريطاني لوسائل التواصل الاجتماعي. كما أكدت متحدثة باسم تيك توك أن الشركة تدير مشروعاً تجريبياً لمنتج مشاركة القصص في عدد قليل من الأسواق.

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وقالت في بيان: "نحن نفكر دائماً في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك. نجرب حالياً طرقاً لمنح منشئي المحتوى تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمع تيك توك".

تم اختراع القصص، وهي صور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة، لأول مرة من قبل شركة سناب Snap Inc. وتم نشرها بشكل أكبر بواسطة إنستغرام، الذي قام بنسخ المنتج بإصداره الخاص في عام 2016، وأُغلق هذا الشهر.