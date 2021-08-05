شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ونصائح للعناية بالجلد بعد التعافى من فيروس كورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أصابع كورونا إلى الطفح الجلدي وحب الشباب، يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على بشرتك بعدة طرق، وقد ينتج بعضها عن التغيرات المناعية بعد العدوى، في حين أن البعض الآخر قد يكون بسبب إجهاد COVID-19 أو الأدوية.

يمكن أن يتسبب التوقف عن تناول الأدوية أثناء علاج كورونا أيضًا في زيادة الأمراض الجلدية الموجودة مسبقًا مثل الصدفية والبهاق، والتي لوحظت في العديد من المرضى الذين يتعافون من كورونا، وبالتالي ، فإن العناية بالبشرة بعد كورونا مهمة للغاية، وفيما يلي بعض نصائح العناية بالبشرة بعد Covid التي اقترحها خبراء الأمراض الجلدية وفقا لتقرير موقع " thehealthsite":

الصحة البدنية والنفسية

في الوقت الحاضر، من الشائع جدًا أنه إذا كان جسمك تحت أي نوع من الإجهاد، يمكن أن تحدث مشاكل لبشرتك، ويعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل الأكزيما والمهق والصدفية من تهيج شديد في الجلد ولهذا من المهم الاهتمام بمستويات التوتر والصحة البدنية أثناء اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة وتناول مكملات الفيتامينات الجيدة ومضادات الأكسدة والبروتينات والمغذيات الدقيقة، وكذلك الصحة النفسية، حيث تلعب هذه الضغوط دورًا كبيرًا في صحة بشرتك.

اتبع القواعد الأساسية للعناية بالبشرة

من المهم اتباع القواعد الأساسية للعناية بالبشرة مثل التطهير والتوحيد ، والترطيب ، والحماية من أشعة الشمس ، واستخدام كريم الليل لأنه يساعد على تجديد الكولاجين واستعادة بشرتك وثباتها وانتفاخها بعد إجهاد كورونا، ويمكن استخدام أي كريم ليلي يحتوي على الريتينول أو مصل فيتامين سي أو حمض ألفا هيدروكسي في هذا النظام.

تناول المكملات

تأكد أيضًا من اختيار المكملات الغذائية مثل الكولاجين أو حمض الهيالورونيك التي تؤخذ عن طريق الفم، لأنها تساعد على تقوية بشرتك وتجديد الكولاجين المفقود الذي يميل كثير من الناس إلى فقدانه بعد الإصابة بفيروس كورونا، ويوصى بهذا أيضًا للاستخدام على المدى الطويل.

رطب نفسك دائمًا

رطب نفسك دائمًا، واستهلك ما لا يقل عن 3 إلى 4 لترات من الماء ويجب أن يكون الحد الأدنى من السعرات الحرارية 2100 سعرة حرارية في اليوم مع ما لا يقل عن 1 جرام من البروتين في نظامك الغذائي من أجل صحة جيدة وبشرة جيدة.