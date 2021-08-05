شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية عينيك من الحرارة والضوء .. كيفية اختيار النظارة الشمسية المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثير الى ارتداء النظارات الشمسية لحماية أعينهم من الأشعة فوق البنفسجية في ظل موجة الطقس الحارة التي تجعل النظر الى الشمس من أكثر الأمور المزعجة خلال يومك، لكن اختيار النظارة الشمسية قد يشكل خطرا على صحتك، إذا لم يتم مراعاة بعض الاشتراطات الصحية التي قد تلحق مخاطر بصحة عينيك.

وطبقا لتقرير ورد في موقع ميديكال اكسبريس، فأن ارتداء النظارات الشمسية التي لا تمنحك حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية التى تشكل خطرا كبيرا على صحة العين، لأنها تسمح بمرور هذه الأشعة إلى عينيك وبالتالي قد ينتج عن ذلك الإصابة بأورام العين وإعتام عدسة العين وبعض السرطانات.

وحدد التقرير بعض المعايير التي لابد من الالتزام بها عند اختيار نضارتك الشمسية للحفاظ على صحة عينيك:

1.لابد أن تتمتع النظارات الشمسية بحماية تصل الى 100% من الأشعة فوق البنفسجية بمختلف أنواعها مثل الطويلة ومتوسطة الموجات .

2.حاول اختيار النظارات الشمسية ذات العدسات الكبيرة التي تمنحك حماية أكبر من الأشعة فوق البنفسجية مع تجنب ارتداء العدسات الصغيرة.

3.حاول اختيار العدسات الداكنة التي تحميك من الأشعة القوية وتمكنك من القيادة وممارسة الأنشطة اليومية.

4. اختيار النظارات الشمسية بناء على السعر خطوة خاطئة حيث ماتوفر النظارات الشمسية الرخيصة حماية فعالة من العين.

5. تجنب ارتداء النظارات الشمسية في مناطق الظلال فقد لاتحتاج عينك للحماية من الاشعة فوق البنفسجية، فأن ارتدائها طوال الوقت قد يلحق الضرر بعينيك على المدى الطويل.

6. تجنب ارتدائها في المناطق المغلقة لأنه يؤدى إلى إرهاق عينيك وينتج عنه إجهاد العين والصداع وزيادة الحساسية للضوء.