شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح قبل اتباع دايت الصيام المتقطع.. أهمها ابدأ بالتدريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دايت الصيام المتقطع هو نظام غذائى يركز على الأكل المقيَّد بالوقت، حيث يكون هناك فترات محددة من الصيام ووقت لتناول الأكل المسموح به، ويشجع الصيام المتقطع أجسامنا على الاعتماد بشكل أكبر على حرق الدهون للحصول على الطاقة، وفى هذا التقرير نتعرف على 6 نصائح قبل بدء اتباع دايت الصيام المتقطع، وفقاً لموقع "trifectanutrition".



دايت الصيام المتقطع

فوائد دايت الصيام المتقطع

يمكن أن يعلمنا الصيام المتقطع بعض الدروس المهمة وبناء عادات غذائية صحية مثل:

- التقليل من استهلاك السكريات والحبوب المكررة

- القضاء على تناول الوجبات الخفيفة أثناء النهار وقبل النوم

- تجنب اتخاذ خيارات غذائية غير مرغوب فيها والتخطيط لنظام غذائى صحى

إلى جانب بناء عادات صحية تشير بعض الدراسات إلى أن تبنى هذه الممارسة قد يساعد فى إنقاص الوزن، وتحسين الذاكرة والأداء العقلى، وصحة القلب والأوعية الدموية، ومرض السكرى من النوع الثانى، وفاعلية علاجات السرطان.

هل من الآمن اتباع دايت الصيام المتقطع؟

قد لا يكون الصيام المتقطع مناسبًا للأفراد المصابين بداء السكرى من النوع الأول، والنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن الذين يعانون من اضطرابات الأكل، وأولئك الذين يحتاجون تناول الطعام بانتظام لتناول الأدوية.

إذا كنت تعانى من حالة طبية، فتحدث إلى طبيبك للتأكد من أنه من الآمن تجربة الصيام المتقطع لأن فترات الصيام الطويلة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتجعلك تشعر بالدوار والدوار والصداع أو الغثيان.



دايت الصيام المتقطع

6 نصائح قبل بدء اتباع دايت الصيام المتقطعتعرف على هدفك من اتباع دايت الصيام المتقطع

ويشمل ذلك:

- جدول أفضل لتناول الطعام

- تنظيم سكر الدم

- فقدان الوزن

- خلق عادات الأكل المتعمدة مثل الأكل بمزيد من اليقظة

مهما كان سبب البدء، ألق نظرة على نظامك الغذائي الحالي أولاً واسأل نفسك ماذا عن نظامك الغذائي الآن الذي يمنعك من تحقيق الهدف الذي فكرت فيه أعلاه.

اختر إطارًا زمنيًا للصيام المتقطع يناسب أسلوب حياتك

الصيام المتقطع يبدو خيارًا جيدًا بالنسبة لك، فكن محددًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر باختيار نمط الصيام والإطار الزمنى.

هناك العديد من أنواع الصيام، لذا ضع فى اعتبارك جدول عملك وجدول نومك ونمط حياتك عند تحديد نوع جدول الصيام الذى تريده.



ابدأ بالتدريج فى الصيام المتقطع

اختر يومًا واحدًا في الأسبوع لتجربة الأسلوب الذي قد يناسبك بشكل أفضل يمكن أن يكون الصيام قصير الأمد نهجًا أكثر استدامة لكثير من الناس ابدأ بالصيام بين 8 و 12 ساعة طوال الليل حيث يمكنك بسهولة إدراج هذا في جدولك الزمني وزيادة أيام الصيام الأطول.

إذا كنت تصوم لفترة طويلة، فحاول اختيار يوم في الأسبوع أو فترة زمنية لا تحتاج فيها إلى أن تكون شديد النشاط أو التركيز بشدة.

ابق رطبًا

حتى أثناء فترات الصيام ، يجب أن تتأكد من أنك تحافظ على رطوبتك بالسوائل غير المحتوية على السعرات الحرارية، خاصة الماء يمكنك أيضًا تضمين شاي الأعشاب غير المحلى.

ابدأ روتين الإعداد للوجبات

إذا لم يتم التخطيط له بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى زيادة الوزن.

قد يؤدي الشعور بالجوع أثناء فترة الصيام إلى جعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لسلوكيات الشراهة عندما لا يكونون صائمين وتناول سعرات حرارية أكثر مما يحرقه جسمك سيؤدي إلى زيادة طويلة الأمد في دهون الجسم حتى لو كنت تصوم باستمرار لمدة 12-16 ساعة كل يوم.

لا يحل الصيام المتقطع محل الأكل الصحى، لذا عليك التفكير فى نوع خطة الوجبات التى تستمتع بها خلال فترات عدم الصيام. مهما كان قرارك، خطط لما تريد أن تأكله خلال فترة عدم الصيام.

التركيز على الوجبات المتوازنة

تعد جودة طعامك أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن أن يكون تحقيق التوازن فى نسبة السكر فى الدم مفتاحًا للنجاح عند الصيام المتقطع، خطط للوجبات مسبقًا للتأكد من أنك تقوم باختيارات غذائية غنية بالعناصر الغذائية خلال فترات عدم الصيام.

تأكد من أنك مستمر فى الحصول على جميع العناصر الغذائية التى تحتاجها لتزويد جسمك بالطاقة من خلال الصيام.

تناول وجبات منتظمة خلال فترة عدم الصيام متوازنة مع الأطعمة الصحية الكاملة والبروتينات والدهون لإبقائك ممتلئًا وتشعر بالشبع مع تقليل أشياء مثل السكريات المصنعة والكربوهيدرات المصنعة.