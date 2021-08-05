ما هي طرق الحفاظ على سُمرة البشرة لأطول فترة ممكنة؟

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إن السُمرة، التي اكتسبتها البشرة خلال فصل الصيف بفضل الحمامات الشمسية، سرعان ما تزول.



يأتي ذلك بسبب بعض العوامل مثل الجفاف وملامسة الماء؛ حيث سرعان ما يزول اللون البرونزي الجذاب وتظهر القشور والبقع اللونية.

ويمكن الحفاظ على سُمرة البشرة لأطول فترة ممكنة من خلال مواجهة الجفاف، وذلك باستعمال الكريمات، التي تحتوي على مواد مرطبة مثل الألو فيرا أو حمض الهيالورونيك أو البانثينول.

كما أن مستحضرات التجميل الغنية بالدهون تعد مناسبة لهذا الغرض؛ حيث إنها تحافظ على طبقة الحماية الطبيعية بالبشرة من ناحية وتحول دون ظهور القشور من ناحية أخرى.

ومن المهم أيضا تجنب الاستحمام بماء ساخن؛ نظرا لأنه يتسبب في جفاف البشرة.