شكرا لقرائتكم خبر عن في موجة الحر.. تعرف على أعراض ضربة الشمس والإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، والتعرض الشديد لأشعة الشمس لفترات طويلة، تزداد فرص الإصابة بضربات الشمس، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الإسعافات الأولية عند الإصابة بضربة الشمس، وفقا لموقع " nhs".

عند التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر يواجه البعض خطر الإصابة بالإجهاد الحراري، أي الشعور بخروج حرارة شديدة من الجسم، وصداع وعدم القدرة علي الحركة، وفي حالة استمرار هذه الأعراض لفترة زمنية تزيد عن 30 دقيقة، يجب توخي الحذر لأنها قد تشير إلى إصابة الشخص بضربة شمس، ويجب التعامل بحذر مع الشخص لتفادي حدوث أي مضاعفات صحية له.

أعراض الإصابة بضربات الشمس

وقدم التقرير، العديد من الأعراض التي تظهر على الشخص عند إصابته بضربات الشمس، ومنها:

- الإصابة بالصداع.

- الدوخة.

- عدم القدرة على التركيز.

- فقدان الشهية.

- الشعور والرغبة في الغثيان.

- التعرق المفرط .

- شحوب الجلد.

- الإصابة بتقلصات في المعدة.

- ارتعاش في الذراعين والساقين.

- سرعة التنفس.

- زيادة النبض.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم، قد تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى.

- الشعور بالعطش الشديد.

- الرغبة في النوم.

الاسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس

كما قدم التقرير، بعض النصائح للتعامل مع الشخص المصاب بضربات الشمس، ومنها:

- الاستحمام بالماء البارد يعد من أفضل الحيل الصحية.

- جلوس الشخص في مكان جيد التهوية.

- رفع قدمي المصاب قليلا يساعد بشكل ملحوظ في تهدئة الحالة.

- إعطائه الكثير من السوائل وخاصة الماء، والعصائر الطازجة.

- عمل كمادات باردة حول الإبطين والرقبة.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالفواكه والخضراوات.

وأخيرا، أكد التقرير أنه في حالة عدم تحسن الشخص المصاب بعد القيام بالنصائح العلاجية السابق ذكرها، يجب التوجه لأقرب مستشفى لأنه قد يحتاج لتركيب المحاليل التي تساعده بشكل كبير في تحسن الحالة وخفض حرارة الجسم المرتفعة.