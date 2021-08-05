اليابان توسع "طوارئ كورونا" في 8 مقاطعات

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

توسع اليابان، الخميس، قيود الطوارئ لتشمل 8 مقاطعات أخرى لمكافحة ارتفاع إصابات كورونا، مع تنامي المخاوف من الضغوط على النظام الطبي في طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية، وفي مختلف أرجاء البلاد.



وتتزايد الإصابات بفيروس كورونا بمعدل أسرع من أي وقت مضى، وبلغت الحالات مستوى قياسياً في طوكيو مما ألقى بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية التي تجرى هناك خلال الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس آب، وزاد الشكوك بشأن أسلوب تعامل رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا مع الجائحة.

وأعلن سوجا الخطوات الجديدة وسط توقعات بزيادة عدد الإصابات اليومية الجديدة في طوكيو عن خمسة آلاف حالة لأول مرة، ونقل التلفزيون الرسمي عن مستشارين بالعاصمة قولهم إن العدد قد يبلغ مثليه خلال أسبوعين إذا واصل الارتفاع بمعدلاته الحالية.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا للجنة من الخبراء عرض عليها المقترحات الجديدة: "الإصابات الجديدة ترتفع بوتيرة غير مسبوقة.. الوضع على الأرض (في المستشفيات) صعب للغاية"، مقترحاً فرض حالة الطوارئ في 7 مقاطعات جديدة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 47.

وأقرت اللجنة المقترحات، لكن نيشيمورا قال في مؤتمر صحفي إن بعض الأعضاء حذروا من أن الوضع خطير بدرجة تتطلب إعلان حالة طوارئ على مستوى البلاد.

وتخضع ست مقاطعات أخرى بالفعل، منها طوكيو، لحالة طوارئ كاملة حتى 31 من أغسطس/آب، بينما تخضع خمسة لتوجيهات أقل صرامة، وهو ما يعني أن أكثر من نصف سكان البلاد يخضعون لبعض القيود.