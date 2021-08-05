الحكومة الهندية تأمر بفرض قيود لمواجهة كورونا قبل "موسم المهرجانات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت الحكومة الهندية من سلطات الولايات فرض قيود قبل الاحتفال بمهرجانات في أنحاء البلاد، محذرة من أن التكدس قد يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا وزيادة جديدة في معدلات العدوى.

وتسجل الهند في المتوسط ما بين ثلاثين ألفاً وأربعين ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يومياً منذ يوليو/تموز.

وحذرت الحكومة الاتحادية من أنه رغم تراجع الإصابات اليومية من المعدل المرتفع الذي بلغ نحو 400 ألف حالة في اليوم في ذروة الموجة الثانية، فإن الخطر لم ينحسر بعد.

وقال وزير الصحة الاتحادي، راجيش بوشان في خطاب إلى حكومات الولايات نشر في وقت متأخر الأربعاء إن المجلس الهندي للأبحاث الطبية عبّر عن قلقه من احتمال تسارع وتيرة العدوى بسبب تجمع أعداد كبيرة من الناس خلال المهرجانات وبالتالي زيادة حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19".

ويبدأ موسم المهرجانات المزدحم في الهند هذا الشهر، وستقام عدة احتفالات حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الذي يشهد الاحتفال بمهرجان الألوان الهندوسي المعروف باسم ديوالي والذي يشارك فيه الملايين.

وطلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تلقى ضربة بسبب الموجة الثانية التي حصدت أرواح الآلاف في أبريل/نيسان ومايو/أيار، من حكومات الولايات توخي الحذر مع رفع إجراءات الإغلاق الصارمة هذه المرة، قائلا إن الموجة الثانية لم تنحسر بعد.

وقالت الحكومة الاتحادية إن البلاد سجلت، الخميس، 42982 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" و533 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 31.8 مليون.