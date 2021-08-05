شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم لمرضى السكرى النوع الأول.. قسم طبقك وركز على الخضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج مرض السكرى من النوع الأول إلى التعايش معه من خلال نمط حياة صحى يتضمن نظاما غذائيا بجانب التمارين الرياضية وتقليل الإجهاد والتوتر للتحكم فى مستويات السكر فى الدم، وفى هذا التقرير نقدم ريجيم لمرضى السكر من النوع الأول، الهدف من هذا الريجيم ليس تقييد الطعام أو منع أنواع منه، ولكن التأكد من التحكم في مستويات السكر في الدم، لأن الطعام يلعب دورًا كبيراً فى تنظيم سكر الدم.

ووفقاً لموقع "health" قالت دينا أديمولام، طبيبة اختصاصية في طب الغدد الصماء والطب الوقائي في نيوجيرسي بالولايات المتحدة: "قد يساعد النظام الغذائي في إدارة مرض السكري من النوع الأول لأنه يسمح بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم".



ريجيم لمرضى السكر من النوع الأول

ريجيم مرضى السكر من النوع الأول

ريجيم مرضى السكر من أهم الطرق لإدارة هذا المرض، ومرض السكري - النوع الأول والنوع الثانى - ينطوي على مستويات عالية بشكل غير طبيعي من السكر في الدم، مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة بما في ذلك الاعتلال العصبي والعمى وأمراض القلب والكلى.

ومع ذلك، تختلف الأسباب باختلاف نوع مرض السكري، فالنوع الثاني يكون سببه العوامل البيئية، مثل زيادة الوزن أو السمنة واتباع نظام غذائي غني بالدهون وهذا النوع من مرض السكري يصيب البالغين في الغالب.

داء السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يقوم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ بتدمير الخلايا الجزيرية المنتجة للأنسولين في البنكرياس، ويؤدي نقص الأنسولين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.



ريجيم لمرضى السكر من النوع الأول

الهدف من ريجيم مرضى السكر من النوع الأول

ريجيم مرضى السكر من النوع الأول الهدف منه هو الحفاظ على مستويات السكر في الدم عند المستويات الطبيعية لمنع المشاكل المستقبلية.

إحدى الطرق لبدء خطة غذائية أو ريجيم لمرضى السكر هي الهرم الغذائي لمرضى السكري، الذى تقدمه وزارة الزراعة الأمريكية بناءً على عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها، توصي الخطة بما يلي:

ـ 6 أو أكثر من النشويات يوميًا، مثل الفول والبطاطا وخبز القمح الكامل.

ـ 3 خضراوات، اختر اللون الأخضر الداكن والبرتقالي وكلما زادت ألوان الخضراوات كان ذلك أفضل.

ـ 2 فواكه .

ـ 2 حليب أو أكثر يمكن أن يكون هذا أيضًا زبادي أو جبن قليل الدسم أو خالي الدسم

ـ 170 جرام من اللحم أو بروتين آخر

ـ 3 من الدهون الصحية

يجب أن يكون نصف طبقك من الخضروات غير النشوية بينما يحتل اللحم أو البروتين الربع، أما الربع الأخير فعبارة عن حبوب أو نشا.

تشمل العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على نسبة السكر في الدم توقيت وجباتك ومقدار التمارين التي تمارسها.



ريجيم لمرضى السكر من النوع الأول

الأطعمة التي يمكنك تناولها فى ريجيم مرض السكري من النوع الأول

لا يختلف ريجيم مرضى السكر من النوع الأول كثيرًا عن النظام الذي يجب أن نتبعه جميعًا، أي التركيز على الحبوب والخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على السيطرة على مرض السكري، قد تكون بعض الكربوهيدرات أفضل من غيرها على سبيل المثال، الكربوهيدرات المعقدة عادة أفضل من الكربوهيدرات البسيطة.

تشمل أمثلة الكربوهيدرات المعقدة العدس أو الفاصوليا ، والخبز أو المكرونة المصنّعة من الحبوب الكاملة.

تحتوي هذه الأطعمة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من نظيراتها البسيطة من الكربوهيدرات، مما يعني أنها لا ترفع نسبة السكر في الدم بنفس القدر.

اللحوم والدهون تحتوي على القليل من الكربوهيدرات ، ولها تأثير ضئيل على نسبة السكر في الدم.

الأطعمة التي يجب تجنبها فى ريجيم مرضى السكري من النوع الأول

فى ريجيم مرضى السكري من النوع الأول، عليك الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة بما في ذلك الأرز الأبيض والرقائق والحلوى والكعك بالإضافة إلى الأطعمة المقلية ومشروبات الطاقة والعصير.