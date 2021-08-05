شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 3 أخطاء غذائية هتخسرك نتيجة التمرين في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الصحي لا يقل أهمية عن روتين ممارسة التمارين بشكل منتظم يوميا، ويعد ضمان مستوى صحي من الصوديوم والألياف الغذائية في النظام الغذائي أمرًا ضروريًا لنتائج التمرين الصحية، والاعتماد بشكل كبير على المكملات الصحية لتلبية الاحتياجات الغذائية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالجسم ويؤدي إلى نتائج سلبية.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS التمرين هو جزء من اللياقة وخطوة نحو تحقيق الصحة الشاملة، وعلى الرغم من اتباع جدول زمني محدد ، غالبًا ما ينتهي الأمر بنتائج قليلة أو معدومة على الإطلاق بسبب أخطاء يرتكبونها عند اتباع نظام صحى لفقدان الوزن أو للحفاظ على اللياقة البدنية والقوة العضلية، ويمكن أن تساهم التغذية المهملة أو الخاطئة فى تحقيق نتائج غير صحية وغير مرغوب فيها.

أخطاء التغذية التي يجب تجنبها

التمرين على معدة فارغة: لتفقد السعرات الحرارية، يلزم القيام بتمرين قوى، تُكتسب الطاقة اللازمة لأداء التمرين من الوجبات التي تتناولها، إذا كنت تمارس التمارين على معدة فارغة فلن يكون لديك الطاقة اللازمة لمواكبة التمارين وبالتالي تقليل كفاءة وفعالية الجلسة، لذلك ينصح بعدم ممارسة الرياضة على معدة فارغة.

عدم تناول كمية كافية من السوائل: الترطيب ضروري لمساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح أثناء التمرين، يفقد جسمك مستويات الترطيب التي تؤثر على جودة التمرين، علاوة على ذلك فعدم تناول السوائل الكافية يعرضك لحالات فقدان الوعي التي يمكن أن تعرضك لخطر إصابات التمرين.

عدم الحصول على قدر كافى من البروتين: يحتاج الجسم إلى البروتين من أجل الطاقة والنمو، فهو يساعد في بناء العضلات ، مما يجعله عنصرًا غذائيًا أساسيًا للأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية الروتينية. يوصى بالتأكد من أن جسمك يحصل على جرعته المطلوبة من البروتين كل يوم، بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تلبية متطلبات البروتين اليومية تشمل البيض والدجاج والحليب والبروكلي واللوز.