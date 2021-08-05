شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفسير العلمى لسبب المشى أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشى أثناء النوم هو اضطراب شائع بين الأطفال خاصة فى سن المدرسة، والشخص الذي يمشي أثناء النوم يمشي أو يصنع حركات أخرى تبدو هادفة، ويحدث هذا في حالة الاستيقاظ الجزئي من النوم العميق، وخلافًا للاعتقاد السائد لا يمثّل النائمون أحلامهم بالسير، ولا يحدث السير أثناء النوم في مرحلة النوم الحالم.

ووفقا لتقرير لموقع Harvard health فإن المشي أثناء النوم متكرر وأكثر شيوعًا عند الأولاد وكثيرا ما يرتبط بالتبول اللاإرادي أثناء الليل.



السير أثناء النوم

المشي أثناء النوم هو اضطراب يجعل الناس يقومون بأشياء أثناء نومهم، أي أن الشخص غير مدرك لأفعاله.

المشي أثناء النوم غير ضار ومع ذلك في بعض الحالات قد يؤدى الشخص مهامًا يمكن أن تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

هناك العديد من الأسباب وراء المشي أثناء النوم يمكن أن يكون وراثيًا أو بسبب العديد من الحالات الصحية الأساسية.

التعب الشديد: عندما يكون جسمنا متعبًا للغاية يمكن أن يصبح مضطربًا ويمكن أن ينشأ السير أثناء النوم واضطرابات النوم الأخرى من التعب الشديد.

التوتر والقلق: قد يكون الشخص المجهد أكثر عرضة للسير أثناء النوم، معتبرا أنه أو أنها مرهقة عقليا.

قلة النوم: يمكن أن تؤدي ساعات الحرمان الطويلة من النوم وأنماط النوم غير المنتظمة أيضًا إلى السير أثناء النوم.

توقف التنفس أثناء النوم: انقطاع النفس النومي هو اضطراب في النوم يتوقف فيه التنفس ويبدأ باستمرار يمكن أن يؤدي هذا إلى السير أثناء النوم أيضًا.

الأدوية: يمكن أن تسبب بعض أدوية النوم أيضًا السير أثناء النوم عند الأشخاص.



المشى أثناء النوم

إذا كان الشخص يسير أثناء النوم فمن غير المرجح أن يرد عليك أو على أسئلتك، على الرغم من أن عيونهم ستكون مفتوحة على مصراعيها.

من أجل علاج السير أثناء النوم يجب على المرء استشارة الطبيب وفهم السبب المحدد وراؤه.