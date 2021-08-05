كورونا حول العالم.. إصابات البرازيل تتخطى 20 مليوناً وقفزة قياسية بالمكسيك وتايلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 201 مليونً و10 آلاف و829 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و270 ألفاً و279 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليونا و17 ألفاً و24 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إصابات البرازيل تتخطى 20 مليوناً والوفيات 559607

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، أن البلاد سجلت 40716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة و1175 وفاة بكوفيد-19.

ووفقاً لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليوناً و26533 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 559607.

وتسجل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.





أكبر قفزة يومية بإصابات المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الأربعاء، 20685 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، في أكبر قفزة يومية في الإصابات منذ أواخر يناير/كانون الثاني ليرتفع معها مجمل الإصابات إلى مليونين و901094.

وسجلت المكسيك 611 وفاة جديدة لترتفع الوفيات إجمالاً إلى 242547.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير على الأرجح، كما تشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.





85 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضاً من 96 قبل يوم.

وأوضحت اللجنة أن 62 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 71 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 54 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ارتفاعا من 27 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين هذه الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93374 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





زيادة قياسية في إصابات تايلاند

سجلت تايلاند، الخميس، 20920 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 693305 منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أن تايلاند رصدت كذلك 160 وفاة أخرى لترتفع معها الوفيات إجمالاً إلى 5663.



