شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية تساعد فى التخلص من حصوات المرارة.. منها الخرشوف والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف حصوات المرارة في الحجم، وإزالة حصوات المرارة الكبيرة قد يحتاج إلى العلاج بموجات الصدمة أو الجراحة، ولكن هناك علاجات منزلية لحصوات المرارة الصغيرة، طالما حصلت على موافقة طبيبك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. عصير الفجل الأسود

الفجل الأسود هو الجذر الذي يحتوي في تركيبته على مواد تمنع الكوليسترول من التراكم في المرارة، مما يساعد على منع والتخلص من الحصى التي تتشكل هناك، كما يمكن استخدامه لتقليل كمية الدهون في الكبد.

2. الخرشوف 2. الخرشوف الخرشوف نبات شعبي يستخدم لعلاج المشاكل الصحية مثل فقر الدم والبواسير والروماتيزم والالتهاب الرئوي، تظهر بعض الدراسات أنه يمكن أيضًا استخدام هذا النبات للتخلص من حصوات المرارة. 3. زيت النعناع 3. زيت النعناع يمكن أن يساعد زيت النعناع في القضاء على حصوات المرارة، لتناول هذا النوع من الزيت يمكنك تناول شاي النعناع.

4. الكركم

هو نبات طبي آخر يمكن استخدامه للتخلص من حصوات المرارة الصغيرة، وبسبب آثاره المضادة للالتهابات فإنه يمكن أن يساعد أيضا في مكافحة الألم والتهاب المرارة، يساعد الكركمين الموجود في النبات أيضا على تجديد الأنسجة بعد الجراحة.

5. الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الفيروسات والعدوى، والتهاب المرارة.