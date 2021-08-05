شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بانخفاض ضغط الدم وأبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض ضغط الدم من المشكلات الصحية المزعجة التي تؤرق الكثيرين، خاصة أنها تؤدى للعديد من المضاعفات الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى، لذا نرصد خلال السطور التالية كيفية التعامل مع هذا المرض المزمن الذى قد يصيبك دون سابق إنذار.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، واستنادا لبيانات من مؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، فإن بعض أعراض انخفاض ضغط الدم تشمل:

1.خفة الرأس أو الدوخة

2.إغماء

3.رؤية مشوشة

4.الضعف

5.صعوبات في التركيز أو الارتباك

6.الغثيان

وكشف التقرير عن الأسباب التي تؤدى للإصابة بانخفاض ضغط الدم، ويعتبر انخفاض ضغط الدم عندما يسجل الجهاز قراءة أقل من 90/60 مم زئبق، لذا يجب على أي شخص يعاني من أعراض مثل الدوخة والإغماء أن يتوجه لزيارة الطبيب، كما يجب على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 74 فحص ضغط الدم باستمرار، خاصة أن قراءات ضغط الدم تختلف على مدار اليوم، ويمكن أن تصاب بالارتفاع التدريجى، فقد يعاني الشخص من انخفاض في ضغط الدم بسبب لياقته البدنية وصحته ، بينما قد يعاني الأشخاص الآخرون من انخفاض ضغط الدم نتيجة عوامل وراثية.

وهناك أيضا بعض الأسباب المحتملة الأخرى لانخفاض ضغط الدم مثل الحمل أو مرض السكرى أو تناول بعض الأدوية، أو نتيجة الإصابة باضطرابات الغدد الصماء والعصبية، وقد تكون أمراض القلب ، مثل قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب عاملا أيضًا فى انخفاض ضغط الدم.

وذكر الخبراء أنه قد يحدث انخفاض في ضغط الدم أيضًا بعد تناول الطعام عندما يزداد تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، بجانب أيضا الإصابة بمرض باركنسون الذى يكون من بين أسباب تراجع ضغط الدم.

وأوضح التقرير أنه يمكن أن يتسبب فقدان الدم والجفاف في انخفاض ضغط الدم، في حين أن حالات الطوارئ الطبية، مثل الصدمة الإنتانية والصدمة التأقية، يمكن أن تسبب أيضًا انخفاضًا خطيرًا في مستويات الضغط.

وأوصى التقرير بضرورة إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة ، أو قد يتم وصف بعض الأدوية اعتمادًا على سبب المشكلة.