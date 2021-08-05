شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل المكسرات لتعزيز المناعة.. أبرزها اللوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسرات من أفضل الأطعمة المغذية والمعززة للمناعة، ويمكن تناول المكسرات المقرمشة كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، وتحتوي كل حبة من المكسرات على بعض العناصر الغذائية المحددة التي تساعد جسمك على العمل بكفاءة أكبر، في هذا التقرير نتعرف على أفضل المكسرات لتعزيز المناعة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل المكسرات لتعزيز المناعةاللوز

اللوز هو أكثر المكسرات المعززة للصحة والمناعة، حيث إنه غني بالبروتين والمعادن الأساسية، واللوز غنى بفيتامين هـ ، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

اللوز غني أيضًا بالحديد الضروري لصحة المناعة، يمكن أن يؤدي تناول 5-6 حبات من اللوز المنقوع والمقشر في الصباح إلى تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب في الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الجوز

يستهلك الجوز بشكل شائع لتعزيز صحة الدماغ ووظائفه، وهو مفيد بنفس القدر في تعزيز المناعة.

تعود فوائد الجوز بشكل رئيسي إلى وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية هذه العناصر الغذائية مضادة للالتهابات بدرجة عالية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، فهو يحسن المناعة ويعزز التمثيل الغذائي، إلى جانب ذلك فإن الجوز مفيد أيضًا في الحفاظ على صحة العين والدماغ.

الكاجو

يحتوي الكاجو على نسبة عالية من النحاس والحديد، مما يساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء وتحسين صحة المناعة.

يعتبر الكاجو أيضًا خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة للأشخاص الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات الزائدة لأنها تساعد الجسم على إنفاق المزيد من الطاقة أثناء الراحة.

تعد هذه المكسرات كذلك مصدرًا حيويًا للمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة، وبعض العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا.

الفستق

الفستق غنى بالفوائد الصحية بفضل محتوى الأرجينين وفيتامين ب 6 فيها، تعزز هذه العناصر الغذائية تدفق الدم عن طريق المساعدة في نقل الأكسجين عبر مجرى الدم إلى الخلايا، كما أنها تعزز المناعة وصحة الجهاز العصبي.

ويمكن أن يساعد فيتامين ب 6 في إدارة أعراض الدورة الشهرية لدى النساء.

الزبيب

الزبيب فاكهة مجففة ولكنها مغذية بشكل كبير، والزبيب به الخصائص المضادة للالتهابات وتقوية المناعة من الالتهابات والأمراض الموسمية الأخرى.