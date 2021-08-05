شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البامية لمرضى السكرى.. غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البامية من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن الضرورية للجسم، ومن أفضل الأطعمة لمرضى السكرى، حيث تحتوى على البوتاسيوم وفيتامين ب وفيتامين ج وحمض الفوليك والكالسيوم، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البامية لمرضى السكر، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

وجدت الأبحاث أن البامية مفيدة جدا للمراحل المبكرة من مرض السكري، حيث إن الأشخاص الذين تناولوا ماء البامية أبلغوا عن انخفاض مستويات السكر في الدم.





فوائد البامية لمرضى السكرىغنية بالألياف

البامية من الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تلعب دورًا مهمًا في علاج مرض السكري. والألياف التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاصه من الجهاز الهضمي، كما أنها تعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم وتحسن حساسية الأنسولين.

وتوفر الألياف أيضًا فوائد صحية أخرى مثل تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والشعور بالشبع لفترة أطول.

غنية بمضادات الأكسدة

البامية غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تقلل من مستوى الإجهاد في الجسم، لا تتعلق إدارة مرض السكري بما نستهلكه فحسب، بل تتعلق أيضًا بالتغييرات في أنماط حياتنا التي يمكن أن تساعد في إدارة مرض السكري لدينا.

يمكن أن تساعد إدارة الإجهاد أيضًا في إدارة مرض السكري ، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد طويل الأمد إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تقليل الكوليسترول

وجدت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لذلك ، من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف للتحكم في مستوى الكوليسترول في الجسم.

الطرق التي يمكنك من خلالها دمج البامية في نظامك الغذائي

هناك العديد من الأطباق التي يمكنك صنعها بالبامية، ويمكن استخدامها بمفردها أو مع البصل والطماطم.

يمكنك تقطيع البامية إلى قطع ووضعها في الماء طوال الليل وشربها في الصباح.

يمكنك شراء مسحوق بذور البامية أو صنعها من الصفر عن طريق تجفيف البذور قبل طحنها. تبين أن بذور البامية المجففة مفيدة لمرض السكري وكمكمل غذائى.