شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. علامات هتقولك إن طفلك شبعان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أنا أم جديدة ومش عارفة إذا كان طفلى شبعان ولا لأ".. هناك العديد من العلامات التى تظهر على الطفل حديث الولادة تؤكد أنه يتمتع بصحة جيدة، وأيضا لا يشعر بالجوع، كما أن هناك بعض العلامات التى تشير إلى أن طفلك يرغب فى تناول الطعام، وهذا ما يقدمه التقرير المنشور بموقع "onlymyhealth"، ومنها:



- التوقف عن الرضاعة - التوقف عن الرضاعة من أبرز العلامات التى تشير إلى عدم رغبة طفلك فى تناول المزيد من الطعام وشعوره بالشبع هى التوقف عن الرضاعة بشكل مفاجئ، فعند وضعه على الثدى أو إعطائة "الببرونة" يرفضها.

- نوم الطفل

نوم الطفل من أبرز علامات الشبع، فإذا كان الطفل يشعر بالجوع فلا يستطيع النوم على الإطلاق، لكن حال الشبع يأخذ القيلولة والنوم لفترة جيدة.



إطعام اﻷطفال

- الرضاعة ببطء

إذا كان طفلك يرضع ببطء فهذا يعد من أبرز العلامات التى تشير إلى شبع طفلك.

- ارتخاء جسم الطفل

حال شبع الطفل يميل أعصابه للارتخاء، وهذه العلامة تساعد الأم على معرفة إذا كان طفلك بالفعل يشعر بالشبع أم لا.



إطعام اﻷطفال

- تجشؤ الطفل "تكريع"

بمجرد أن يتجشأ الطفل، فهذه علامة على أنه لا يرغب فى تناول المزيد من الطعام.