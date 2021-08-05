شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات طبيعية لخفض ضغط الدم.. منها زيادة تناول البوتاسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التى تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو حالة يرتفع فيها ضغط الدم فى الشرايين إلى مستوى خطير، والذي يمكن أن يتلف القلب بمرور الوقت ويفسح المجال لمشاكل القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، ويجب علاجه مبكراً بمجرد اكتشافه للوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، في هذا التقرير نقدم 5 علاجات طبيعية لخفض ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف انديا".

5 علاجات طبيعية لخفض ضغط الدم

تقليل تناول الملح

ربطت العديد من الدراسات بين ارتفاع ضغط الدم وزيادة تناول الصوديوم "الملح" ، يمكن أن يكون الصوديوم أيضًا سببًا للسكتة الدماغية، حتى التقليل البسيط في الكمية اليومية من الصوديوم يمكن أن يخفض الضغط بمقدار 5 إلى 6 ملم زئبق في حالة ارتفاع ضغط الدم.

بشكل عام ، يجب على الناس الحد من تناول الأطعمة المملحة المصنعة للبقاء في صحة جيدة ويجب ألا يحصل الأفراد العاديون على أكثر من 2300 ملليجرام (مجم) من الملح في اليوم.

زيادة تناول البوتاسيوم

البوتاسيوم عنصر غذائي أساسي لكل من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، هذا المعدن النادر الذي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد ويخفف الضغط على الأوعية الدموية.

يتم تحميل الأطعمة المصنعة والمعبأة في الغالب بالصوديوم ولتحقيق التوازن بها تحتاج إلى إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى النظام الغذائي بعض الأطعمة التي قد تشملها هي:

-الخضراوات الورقية والطماطم والبطاطس والبطاطا الحلوة

الفاكهة: البطيخ والموز والأفوكادو والبرتقال والمشمش

أخرى: المكسرات والبذور والحليب واللبن والتونة والسلمون

ممارسة الرياضة بانتظام

التمرين المنتظم أمر بالغ الأهمية لكل فرد، تشير الدراسات إلى أنه يجب على كل فرد ممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 45 دقيقة بانتظام للبقاء بصحة جيدة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بل هو أكثر أهمية لأولئك الذين يعانون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

يمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام أن تجعل قلبك أقوى، وتساعدهم على ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة وخفض الضغط على الشرايين حتى المشي يوميًا لمدة 40 دقيقة يكفي للحفاظ على صحتك.

الإقلاع عن التدخين

تساهم السجائر في ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يؤدي النيكوتين إلى زيادة مستوى ضغط الدم بشكل مؤقت وإتلاف الأوعية الدموية نظرًا لأن كلا الأمرين معروف أنهما يضران بصحتك.

قلل الكربوهيدرات المكررة

تشير التقارير الحديثة إلى أنه حتى الكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف في الأطعمة يمكن أن يساهم أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يساعد الحد من تناول هذين العنصرين الغذائيين في إدارة مستوى ضغط الدم بشكل طبيعى.

الأطعمة مثل الخبز والسكر الأبيض تتحول بسرعة إلى سكر في مجرى الدم وقد تسبب مشاكل، لذا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للتخلص من الكيلوجرامات.

بدلاً من الدقيق المكرر، يمكنك استخدام الحبوب الكاملة والسكر الأبيض يمكن استبداله بالعسل.