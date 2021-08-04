إنفوجراف.. 6 لقاحات معتمدة لفيروس كورونا في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 14 حالة وفاة و1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 8284 حالة والإصابات إلى 529995 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 511318 بعد تسجيل 1211 حالة شفاء جديدة.



وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها حتى الآن تعتمد 6 لقاحات، هي:

1- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)

2- موديرنا (Moderna)

3- أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)

4- جانسن (Janssen)

5- سينوفارم (Sinopharm)

6- ساينوفاك (Sinovac)



