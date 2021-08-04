هل تريد خسارة وزنك؟ ابدأ يومك بهذه الوجبات الرائعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:24 مساءً - تساعد وجبات الغفطار على حرق سعراتك الحرارية على مدار اليوم، وربطت دراسات كثيرة تناول وجبة الإفطار بالصحة الجيدة، بما في ذلك تحسين الذاكرة والتركيز، وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار LDL، وانخفاض فرص الإصابة بالسكري، وأمراض القلب، وزيادة الوزن.

كما تشير أبحاث عدة، إلى أن تخطي هذه الوجبة الصباحية يمكن أن يضر جسمك. وخلصت إلى نتائج تؤكد أن من يحافظون على تناول وجبة الإفطار يظهرون أنحف من الذين لا يتناولونها، فضًلا أنه عندما تستيقظ، فإن نسبة السكر في الدم التي يحتاجها جسمك لتعمل عضلاتك وعقلك بشكل أفضل تكون عادةً منخفضة، ويساعد الإفطار على تجديده هذه النسبة وزيادتها.

كما أن بدء اليوم بوجبة فطور مثالية، وأطعمة صحية، سيساعدك على إنقاص الوزن بسهولة. ويكبح الرغبة الشديدة في التهام الطعام، والالتزام بأهداف إنقاص الوزن.

إليك 5 وجبات فطور رائعة لفقدان الوزن:

البيض

البيض غني بالبروتين ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ويعمل عند تضمينه بوجبة الإفطار، على تقليل الشهية، وهو الأمر الذي يساعد على فقدان الوزن، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة بحسب رغبتك.

خبز الشوفان

إذا كان لا بد من تناول الخبز، فيجدر بك الابتعاد عن خبز القمح واستبداله بالخبز المصنوع من دقيق الشوفان، إذ يساعد دقيق الشوفان على التحكم في وزنك لأنه يبطئ عملية الهضم، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية، وغناه بالألياف والبروتينات.

الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على بروتينات أعلى من الزبادي العادي، بالإضافة إلى احتوائه على نصف الكربوهيدرات بالزبادي العادي، ويمكن تحليته بأشياء طبيعية مثل أضافة فاكهة التوت أو الفراولة وشرائح الموز اليه.

العصائر

تحتوي العصائر التي يكون مصدرها فاكهة طازجة أو مجففة، على عناصر غذائية متعددة، بانضمامها إلى وجبة الصباح، تكون على وشك إمداد جسمك بالطاقة ليوم عمل شاق، كما تساعد في تقليل الوزن.

الأفوكادو

لا جدال في أن فاكهة الأفوكادو تعد كمكمل غذائي قوي وصيدلية طبيعية متكاملة، وذلك إذا ما تحدثنا عن أقوى الأطعمة على الإفطار.

يمكن لـ توست الأفوكادو المغطى بالطماطم والبصل والملح والفلفل أن يمد الجسم بالطاقة طوال اليوم.

ويعمل تناول الأفوكادو صباحًا على مقاومة الجوع، ويزيد من الشعور بالشبع، أضف الى ذلك أنه يخفض نسبة الكوليسترول، ويقلل تناوله باستمرار من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.