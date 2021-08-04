شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة لإنقاص الوزن بشكل طبيعى.. ابدأ يومك بالليمون والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن يكون ضرورة فى بعض الأحيان من أجل التمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية، ووفقا لتقرير موقع " health line"، فإن إجراء بعض التغييرات على نمط حياتك سيساعدك فى ذلك، فعلى سبيل المثال ، تجنب تناول الحلويات بعد الوجبات والتزم بالفواكه الطازجة، تناول الشوربة الخالية من الدسم والسلطات قبل الطبق الرئيسي، قلل من تناول الحبوب، وتناول ما يكفي من الفواكه الطازجة والسلطات والبراعم واللبن الرائب المصنوع من الحليب منزوع الدسم والجبن القريش والخضراوات المطبوخة قليلاً والأسماك والدجاج.

وتجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة فابحث عن الفاكهة أو الجزر أو الخيار، ويجب أن يكون نظامك الغذائي منخفضًا في الدهون والسكر والنشا، على أن يكون غني بالفيتامينات والمعادن، هذا النوع من النظام الغذائي سيرفع مستوى لياقتك ويساعد بشرتك وشعرك أيضًا.

بعض النصائح الأخرىابدأ يومك بالليمون

الليمون هو مصدر غني بفيتامين سي، ويمكن أن يكون أكثر انتعاشًا خلال أشهر الصيف، لذا ابدأ يومك بتناول عصير الليمون الدافئ، حيث يساعد في إزالة السموم والفضلات من الجسم، كما أن حمض الستريك في الليمون مفيد في حرق الدهون، وتناوله بانتظام يساعد فى الوقاية من نزلات البرد ويقوي جهاز المناعة.

تناول الشاي الأخضر

كشفت العديد من الأبحاث فوائد لا حصر لها للشاي الأخضر للصحة والجمال، وهذا بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، حيث يحتوي على مادة البوليفينول وهي من مضادات الأكسدة الطبيعية القوية.

تقول بعض الدراسات إن شرب الشاي الأخضر، بدون سكر، يساعد في إنقاص الوزن، حيث يزيد من أكسدة الدهون ويزيل المستويات الزائدة من الماء في الجسم، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار ويقلل أيضًا من ضغط الدم.

امضغ الشمر بعد الوجبات

يساعد الشمر أيضًا في إنقاص الوزن ، حيث يساعد على منع أضرار الأكسدة، فهو غني بالمعادن وهو غذاء منخفض السعرات الحرارية، كما أنه يهدئ الالتهابات ويساعد على الهضم، يمكن نقع الشمر في الماء طوال الليل وشربه في صباح اليوم التالي.

تناول البطيخ

يحتوي البطيخ على سعرات حرارية أقل، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن والتي يقال إنها تساعد في إنقاص الوزن، كما أنه يساعد على منع تراكم الدهون وخاصة في منطقة البطن، مثل الفواكه الحمضية الأخرى، يساعد الجريب فروت أيضًا في حرق الدهون وفقدان الوزن، وله تأثير تطهير ويساعد على إزالة السموم من الجسم، كما أنه غني بفيتامين سى وحمض الفوليك والبوتاسيوم والبكتين.