شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم AIP للسيطرة على أعراض أمراض المناعة الذاتية.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم AIP هو أحد الأنظمة الغذائية التي تساعد فى السيطرة على أعراض أمراض المناعة الذاتية، ومن بين أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة أو مرض هاشيموتو أو مرض التهاب الأمعاء، ويهدف ريجيم بروتوكول المناعة الذاتية (AIP) إلى تقليل الألم والتعب والالتهاب المصاحب لاضطرابات المناعة الذاتية، فى هذا التقرير نتعرف على ريجيم AIP للسيطرة على أمراض المناعة الذاتية.



ريجيم AIP لأمراض المناعة الذاتية

كيف يعمل ريجيم AIP لأمراض المناعة الذاتية

ريجيم AIP له فوائد عديدة للسيطرة على أعراض أمراض المناعة الذاتية، وأظهرت دراسة أجريت عام 2017 على 15 شخصًا لمدة 11 أسبوعًا تحسنًا في مرض التهاب الأمعاء، ووجدت دراسة أجريت عام 2019 على 17 شخصًا لمدة عشرة أسابيع تحسنًا في أعراض مرض هاشيموتو.

ماذا تأكل في ريجيم AIP الغذائي

ريجيم AIP الغذائي يمنع تماماً الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض أمراض المناعة لمدة شهر تقريباً، ثم تضيف هذه الأطعمة تدريجيًا إلى نظامك الغذائي واحدًا تلو الآخر لترى كيف يتفاعل جسمك.

في قائمة طعام النظام الغذائي AIP، تأكل اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والكبد ومرق العظام والعديد من الخضراوات والفواكه والزبادي وبعض الزيوت.



ريجيم AIP لأمراض المناعة الذاتية

أطعمة ابتعد عنها فى ريجيم AIP لأمراض المناعة الذاتية

يجب أن تتخلص من الحبوب ومنتجات الألبان والبيض وبعض الخضراوات هي : (الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان) والبذور والمكسرات والبقوليات والقهوة والزيوت المصنعة والسكريات المكررة والاصطناعية والإضافات الغذائية.

تضيف هذه الأطعمة ببطء إلى نظامك الغذائي، وتراقب أي اشتعال في الأعراض لعدة أيام، يمكنك إعادة دمج الأطعمة في نظامك الغذائي إذا لم تسبب مشاكل واستمر في تجنب تلك التي تسبب ذلك.

هل ريجيم AIP فعال على المدى الطويل؟

لا يُقصد من ريجيم AIP الغذائي أن يكون خطة نظام غذائي طويل المدى، فهو مصمم لمساعدتك على تحديد الأطعمة التي تسبب أعراض مرض المناعة الذاتية والقضاء عليها فقط.